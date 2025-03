Geschreven door Gerwin Peelen | Omroep Gelderland

31 maart 2025 10:50

Pijnprikkel voor niet-schuwe wolf: provincie blijft het proberen bij rechter





VELUWE RANDMEER - De provincie blijft bij de rechter proberen om toestemming te krijgen om een niet-schuwe wolf op de Noord-Veluwe weer mensenbang te maken met een pijnprikkel. Of ze dat weer met paintball zouden willen doen, is nog onduidelijk.

Gelderland probeert al een bijna een jaar om in te kunnen grijpen op de Noord-Veluwe bij een wolf met afwijkend gedrag. De rechter verbood dat eerder dit jaar omdat de provincie faalde in de uitleg. Zo werd onvoldoende uitgelegd wat dat afwijkende gedrag van de wolf dan precies is. Omdat de wolf een strikt beschermde diersoort is, moet ingrijpen heel goed worden uitgelegd.

Frikandellen en hamburgers

De rechter was ook kritisch op de reden dat de wolf te dichtbij mensen kwam: de wolf werd gevoerd. Volgens provinciebestuurder Harold Zoet gebeurde dat met hamburgers en frikandellen.

Tegen de uitspraak van de rechter gaat de provincie nu in beroep, ze stapt naar de hoogste bestuursrechter van Nederland: de Raad van State. Ook moet er een nieuw besluit komen waarin alsnog moet kunnen worden ingegrepen.

'Blijven zoeken naar mogelijkheden om in te grijpen'

"We vinden het belangrijk om te blijven zoeken naar mogelijkheden om bij een wolf met niet-schuw gedrag te kunnen ingrijpen vanwege de veiligheid", aldus een woordvoerder. "Het kunnen geven van een pijnprikkel zien we daarbij als een mogelijkheid in een bredere serie van maatregelen."

De provincie spreekt nu dus van een pijnprikkel. In het door de rechter afgeschoten plan ging het over paintballen. Maar de provincie zegt dat het nu nog te vroeg is om in te zoomen op het nieuwe plan en of dan weer de verfkogels uit de kast gehaald gaan worden.

Naar de rechter

Gelderland krijgt het ingrijpen op de niet-schuwe wolf maar niet voor elkaar. De Faunabescherming stapte al meerdere keren naar de rechter omdat de plannen niet zouden deugen en kreeg vaak gelijk.

Een keer mocht de provincie het wapen inzetten, op de Hoge Veluwe, maar toen hadden de rechtszaken zolang geduurd dat er geen sprake meer was van een wolf met afwijkend gedrag.

