Geschreven door Jarno van de Bor

24 april 2025 10:56

Plannen voor wijk Paasbos worden opgesplitst in 3 deelprojecten





NIJKERK - De gemeente Nijkerk gaat het gebied Paasbos opnieuw inrichten. Er komen onder meer nieuwe woningen en winkels. Eerst werd alles als één groot project aangepakt. Nu kiest de gemeente ervoor om er drie kleinere projecten (deelgebieden) van te maken. Zo kunnen de plannen sneller uitgewerkt worden.

Het gaat om drie plekken: PaasbosPark, Wulfshoeve en de Bizetlaan. Voor elk deelgebied wordt een apart plan gemaakt. Ook de regels en afspraken met bewoners worden per gebied geregeld. Zo wil de gemeente voorkomen dat alles langer duurt doordat het ene gebied op het andere moet wachten.

Verschuiving in soort woningen, gevolgen nog niet duidelijk

In november vorig jaar besloot de gemeenteraad dat vijf sociale huurwoningen worden veranderd in vijf huurwoningen met een iets hogere huur. Dat past beter bij de nieuwe woonplannen van de gemeente. Maar er is een probleem: de gemeente had eerder een subsidie van het Rijk gekregen, op basis van de oude plannen met alleen sociale huur.

De regels voor deze subsidie zijn streng. Als de plannen veranderen, kan dat betekenen dat de gemeente minder geld krijgt. De gemeente onderzoekt nu of de wijziging gevolgen heeft voor die subsidie.

Plannen voor meer woningen, maar dat kan ook risico’s hebben

Op één van de plekken in Paasbos wil de gemeente een appartementencomplex met winkels op de begane grond bouwen. Daar staan nu nog twaalf huurwoningen. Die zouden eerst worden afgebroken. Maar in een eerdere vergadering heeft de gemeente beloofd dat deze woningen mogen blijven staan tot zeker 2030.

Daarom maakt de gemeente nu een nieuw plan. Het gebouw wordt waarschijnlijk gesplitst in twee delen. Daardoor kunnen misschien zelfs meer woningen worden gebouwd. Maar ook dit kan weer gevolgen hebben voor de subsidie, omdat er dan wordt afgeweken van het oorspronkelijke plan. De gemeente zegt hierover: “We proberen binnen de regels van de subsidie te blijven, zodat we het geld niet kwijtraken.”

Bewoners kunnen meedenken over de plannen

Tot nu toe zijn bewoners van Paasbos en Strijland betrokken geweest bij de plannen. Omdat het project nu in drie delen wordt opgesplitst, komt er voor elk deel ook een apart traject waarin bewoners kunnen meedenken.

De eerste stap is dat bewoners worden betrokken bij de manier waarop de gebouwen en woningen in het gebied worden geplaatst. De gemeente zegt: “Omwonenden van de drie gebieden worden hierover op tijd geïnformeerd en kunnen meedenken.”

Updates over het project

De gemeente plaatst elk kwartaal een update op haar website over hoe het project ervoor staat. Ook ontvangen betrokken bewoners een brief met uitleg. Op een speciale projectpagina over Paasbos is meer informatie te vinden over het herontwikkeling van het gebied.