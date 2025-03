Geschreven door Jarno van de Bor

3 maart 2025 13:59

Polder Arkemheen aangewezen als beschermd natuurgebied voor de Grutto



De Grutto. Foto: Pixabay



NIJKERK - Het Natura 2000-gebied Arkemheen krijgt extra bescherming voor de grutto. De Europese Commissie heeft Nederland gevraagd om maatregelen te nemen, omdat het aantal grutto’s in het land sterk is afgenomen. In de afgelopen vijftig jaar is het aantal broedparen met ongeveer zeventig procent gedaald.

Door de grutto als doelsoort toe te voegen aan het Natura 2000-gebied Arkemheen, worden maatregelen verplicht om de vogel te helpen. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) zal dit vastleggen in een wijzigingsbesluit. De provincie Gelderland moet daarna zorgen dat er een goed beheerplan komt. Andere weidevogels profiteren ook

Naast Arkemheen wordt de grutto ook toegevoegd aan andere natuurgebieden in Nederland. De verwachting is dat ook andere weidevogels in Arkemheen zullen profiteren van de maatregelen. Voor de zomer legt het ministerie een ontwerp-wijzigingsbesluit ter inzage. Inwoners en betrokkenen kunnen dan hun mening geven door een zienswijze in te dienen. Na deze inspraakperiode worden de reacties verwerkt en wordt het besluit definitief vastgesteld. Dit wordt eind dit jaar verwacht. Aanpassing Natura 2000-beheerplan

De provincie Gelderland gaat het bestaande Natura 2000-beheerplan aanpassen, zodat er maatregelen voor de grutto in komen. Dit proces kan langer duren, omdat de provincie gebruik wil maken van bestaande kennis en eerdere plannen.