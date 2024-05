Geschreven door Henri van Veen, Omroep Gelderland

28 mei 2024 7:20

Politie zoekt twee pinners na oplichting





VOORTHUIZEN | ERMELO - De politie heeft jouw hulp nodig bij het vinden van twee pinners. Ze namen bezit van banktegoeden van rekeninghouders in Ermelo en Voorthuizen, nadat de slachtoffers telefonisch waren opgelicht.

In Ermelo ging een door de politie gezochte man aan de haal met het geld van een stel uit die plaats. Zijn activiteiten bleven niet beperkt tot Ermelo. Hij cashte ook geld in Harderwijk en in Lelystad.

Verdachte 2 | Foto: © Omroep Gelderland

De tweede verdachte in de video van opsporingsprogramma Plaats Delict was actief in de Jumbo en de Kruidvat in Voorthuizen. Hij dupeerde met zijn daden een vrouw van 70 uit Voorthuizen.