Geschreven door Noah Quist

17 maart 2025 15:14

Primeurtje: De eerste kievitseieren in de regio zijn gevonden





VELUWE RANDMEER – Het broedseizoen is begonnen en de eerste vogels leggen hun eieren. De veertig vrijwilligers van de Weidevogelbescherming Randmeerkust zorgt ervoor dat de meeste eieren van kieviten gespaard blijven. De piekmaanden waarin de meeste eieren gelegd worden zijn april en mei, maar de eerst eieren zijn in Oldebroek, Elburg en Nunspeet gesignaleerd.

Derde keer op rij De meeste mensen zoeken hooguit met Pasen paaseieren, maar de vrijwilligers van de Weidevogelbescherming doen dit van maart tot juni. Een fanatiek eierenzoeker is Leen Kroneman, hij vond dit jaar het eerste kievitsei in de gemeente Nunspeet. Dat was niet de eerste keer, maar de derde keer op rij: “Daarvoor ook al wel hoor, maar een van mijn zoons was me een keertje voor”, vertelt hij.

Het was een mooie dag voor de vrijwilligers van de vereniging. Het bestuur, de vinder, de grondeigenaar en burgemeester van Nunspeet, Céline Blom, gingen een kijkje nemen bij de plek waar het ei ligt. “Zie je die twee paaltjes staan? Daar ligt ‘ie tussen”, vertelt voorzitter Jan Willem Schoonhoven enthousiast. Het aantal kieviten loopt terug, dus het is belangrijk om de gelegde eieren goed te beschermen.

Passie van vroeger

“Ik ben tussen de weilanden geboren”, vertelt Leen wanneer we richting het ei lopen. Tussen die weilanden is de passie voor diertjes zoeken begonnen: “Het gaf altijd een kick om wat te vinden ja. Ik weet niet precies waarom kievitseieren, maar het is zo gegaan.” Zijn twee zoons zoeken ook vrolijk mee naar de eieren. Als er een nestje gevonden wordt, meestal tussen de weilanden, wordt deze afgezet met twee stokken. Zo weet de landeigenaar dat die daar voorzichtig moet zijn met landbouwmachines.

In Oldebroek en Elburg werden afgelopen vrijdag de eerste kievitseieren gevonden. Het is redelijk vroeg, maar niet extreem: “We hebben ze ook wel eens op 12 maart gevonden, dus het is niet extreem vroeg”, vertelt Kroneman. Voor de vrijwilligers is het redelijk gemakkelijk om de eieren op te sporen, “Kieviten blijven over het algemeen op dezelfde plek terugkomen als waar ze uit het ei zijn gekomen. We zoeken eigenlijk in een straal van vijf kilometer. Het broedgebied is wijds, waardoor ze wel op veel plekken zijn”, legt Jan Willem uit.

Omdat er jaarlijks veel eieren gelegd worden en deze zo veel mogelijk opgespoord en beschermd moeten worden, zoekt de vereniging actief nieuwe vrijwilligers. Op de Facebook pagina kunnen geïnteresseerden zich melden.