Geschreven door Eva Gerritsen | Omroep Gelderland

11 maart 2025 11:55

Proef met vogelgriepvaccin van start: 'Maar we moeten geduld hebben'





BARNEVELD - Gelderse pluimveehouders zijn opgelucht nu een vaccin tegen de vogelgriep steeds dichterbij komt. Op een commercieel pluimveebedrijf is maandag een pilot met een vaccin tegen de vogelgriep begonnen, waardoor het beheersen van de vogelgriep een stapje dichterbij is.

Vorig jaar bleek al een veldproef dat twee vogelgriepvaccins effectief werkten in de praktijk. Het belangrijkste verschil met de pilot is dat het nu gaat om een commercieel bedrijf waar de eieren ook daadwerkelijk gegeten zullen worden. De eieren zijn alleen bestemd voor de Nederlandse markt, er zijn bij vaccinatie namelijk nog veel handelsbelemmeringen.

Positieve ontwikkeling

Pluimveehouder Theo Bos is blijmet de start van de pilot. "Vogelgriep is een wereldwijd probleem. Als we hier dus voorop lopen met het vaccin zie ik dat als een hele positieve ontwikkeling", zegt hij. In 2022 trof de ziekte zijn pluimveebedrijf in Barneveld en moest hij al zijn 65.000 kippen laten ruimen. "Zoiets is verschrikkelijk. Dat wil je nooit meer meemaken dus het is heel belangrijk dat dit vaccin er komt", zegt Bos.

Kees de Jong, vicevoorzitter van Avined, waarin diverse brancheverenigingen samenwerken, verwacht veel van de proef. "Tot voor kort was ruimen van zieke dieren de norm, nu gaan we de dieren beschermen", zegt hij tegen de NOS. Toch was het vinden van een bedrijf dat bereid was om mee te werken niet eenvoudig. "We gaan als Nederland formeel van 'non-vaccinatiestand' af, dat is echte een grote stap, ook voor pluimveebedrijven", zegt De Jong.

Geduld

Ondanks de positieve reacties op het vaccin ziet pluimveehouder Bos ook in dat we er nog niet zijn. "De proef duurt twee jaar dus we moeten geduld hebben. Er moet niet alleen gekeken worden of het vaccin goed werkt, het moet ook in de praktijk haalbaar zijn voor boeren en dat is nu nog niet het geval."

Bos legt bijvoorbeeld uit dat op dit moment de gevaccineerde kippen elke week gecontroleerd moeten worden door een dierenarts. "Je moet dan als veehouder elke week een externe inschakelen, dat is gewoon ondoenlijk. We moeten de komende twee jaar dus vooral veel leren van het vaccin. Niet alleen hoe effectief het is, maar ook hoe haalbaar het in de praktijk is", aldus Bos.

Vogelgriep beheersen

Ook minister Wiersma is blij met de start van de pilot. "Ik ben blij dat de pluimveesector deze stap met mij wil zetten. Vaccinatie biedt een enorme kans op vogelgriep beter te beheersen. Met deze pilot zetten we een belangrijke stap richten een verantwoorde en grootschalige inzet van vaccinatie", aldus Wiersma. "Je kunt vogelgriep nooit helemaal wegkrijgen. Het zit met name in de wilde vogels en die vliegen over de hele wereld. Maar het vaccineren van pluimvee kan er wel voor zorgen dat er in de toekomst minder uitbraken zullen zijn op pluimveebedrijven", zegt de minister. De pilot loopt naar verwachting tot begin 2027.