Geschreven door Noah Quist

24 maart 2025 13:27

Programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving wordt verlengd





VELUWE RANDMEER – De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten, Oldebroek en Nijkerk werken sinds 2023 met andere landelijke gemeenten samen aan het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). De implementatiefase zit erop en het college van Burgemeester en Wethouders van Nunspeet kreeg het advies om over te gaan tot verlening. Dat deed het college en nu wordt het programma verlengd tot en met 2034.

Of andere gemeenten ook instemmen is nog niet duidelijk. De gemeente Nunspeet stemt in voor een verlenging tot en met 2034. Hierbij stemt zij ook in met het dekken van de hogere programmakosten die vanaf 2027 zullen volgen. Het gaat om een bedrag van €7000 euro en wordt gebudgetteerd vanuit de bestaande budgetten binnen taakveld 4.1 Volksgezondheid.

Uitvoeringsplan 2025-2027

Ook kreeg het college het uitvoeringplan van OKO van 2025-2027. Hierin werden de volgende zaken besproken; De resultaten van de gezondheidsmonitor en OKO; Lokale uitwerking van OKO; Veilig schoolklimaat; Opvoedondersteuning; Samen tijd doorbrengen; Financieel overzicht en Monitoring en evaluatie. Dit uitvoeringsplan wordt via de commissie Maatschappij en Middelen, ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college stemt in met het voorstel voor monitoring en evaluatie en neemt daarmee de samenhangende kosten van €65.000 euro, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad, mee in de Programmabegroting 2026-2029.

Over OKO

Het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) is een Nederlandse preventieaanpak voor gemeenten. Op de website van het Trimbos Instituut valt te lezen dat de aanpak zich richt op het voorkomen van alcohol, drugs en tabak gebruik door jongeren, door een leefomgeving te vormen waarin ze gelukkig en gezond kunnen opgroeien. Met OKO werkt iedereen in de gemeente samen aan het vormen van deze positieve leefomgeving voor jongeren op plekken als: thuis, op school, in de vriendenkring en in de vrije tijd. OKO richt zich op jongeren tussen de 10 en 18 jaar.

De implementatiefase zit er nu op en het programma lijkt succesvol. Het programma breidt uit, steeds meer gemeenten sluiten zich aan en het Trimbos Instituut blikt terug op een succesvolle preventieprogramma uitwisseling met andere landen.

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk, wetenschappelijk kennisinstituut voor mentale gezondheid, alcohol, tabak en drugs. Ze doen onderzoek, verspreiden en implementeren onze kennis, zodat mensen aan hun eigen mentale gezondheid kunnen werken en bij kunnen dragen aan die van anderen.