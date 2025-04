Geschreven door Jesper Nijkamp | Omroep Gelderland

3 april 2025 9:15

Provincie bezorgd: miljoenen tekort bij tientallen gemeenten





VELUWE RANDMEER - De provincie Gelderland is bezorgd om de financiële situatie van gemeenten: ruim twintig Gelderse gemeenten komen miljoenen tekort. Vanaf 2026 krijgen gemeenten minder geld van de landelijke overheid. De provincie wil daarom nu al met gemeentebesturen in gesprek om te kijken hoe ze zich kunnen voorbereiden op het zogenoemde 'ravijnjaar'.

21 gemeenten krijgen hun begroting in 2026 niet meer sluitend. Provinciebestuurder Helga Witjes ziet tekorten van zeven of acht miljoen bij gemeenten. Volgens haar zijn die tekorten niet te dichten met makkelijke oplossingen, maar moeten er pijnlijke keuzes worden gemaakt. "Hoe kunnen we de zorg verminderen? Of scholen niet meer renoveren of wegen minder onderhouden. Dat willen gemeenten niet, maar ze kunnen niet anders."

'Monsterbezuinigingen'

De Nederlandse gemeenten krijgen in totaal 2,3 miljard minder geld. Gemeenten voelen zich in de steek gelaten. Gemeenten zijn voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk van het Gemeentefonds. Dat is belastinggeld dat de landelijke overheid ophaalt en aan gemeenten geeft. Hoe groot het fonds is, wordt vanaf 2026 anders berekend en daardoor ontstaat een tekort.

Gemeenten noemen dit het ravijnjaar en willen dat het kabinet ingrijpt. "Wij staan schouder aan schouder met gemeenten", zegt gedeputeerde Witjes, die ook vindt dat dit opgelost moet worden. "We vinden dat het rijk over de brug moet komen met extra geld."

Haagse discussie

In de landelijke politiek wordt daar nu volop over gesproken. Het kabinet heeft meer wensen, zoals investeren in defensie en in gevangenissen. Die keuzes worden gemaakt in de Voorjaarsnota. De provincie wil niet wachten op die Haagse discussie.

Waar normaal gesproken de provincie aan het einde van het jaar de financiën van gemeenten onder de loep neemt, gebeurt dat nu al in het voorjaar om problemen vroegtijdig te signaleren. "Met een stuk of twintig gemeenten gaan we deze maand al in gesprek om te kijken: wat ga je doen aan bezuinigingen? Lukt dat? Kunnen we jullie helpen?" Rond de zomer wil gedeputeerde Witjes helder hebben hoe groot de problematiek is.