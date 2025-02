Geschreven door Gerwin Peelen | Omroep Gelderland

11 februari 2025 13:31

Rechter verbiedt provincie Gelderland om te paintballen op wolf





VELUWE RANDMEER - De provincie Gelderland mag niet paintballen op een niet-schuwe wolf op de Veluwe. Het plan om met verfballetjes op het dier te schieten, is volgens de rechter slecht onderbouwd.

De zaak speelt al lang; de provincie wilde vorig jaar al ingrijpen bij een niet-schuwe wolf op de Veluwe. Maar het plan rammelde en de provincie moest terug naar de tekentafel. Maar ook op dat nieuwe plan was de rechter eind januari heel kritisch. Nu verbiedt de rechtbank de provincie om het wapen in te zetten. De zaak was aangespannen door de Faunabescherming.

Provincie faalt in uitleg

De wolf is strikt beschermd en ingrijpen mag alleen als aan allerlei voorwaarden is voldaan. Zo mogen er geen andere mogelijkheden over zijn en moet worden uitgelegd waarom ingrijpen écht nodig is.

Daarin faalde de provincie vindt de rechter. Zo zijn er bij de provincie meerdere meldingen gedaan over wolven, maar die gaan vooral over het zien van een wolf die voorbijloopt of een aanval op vee. "Het college onderbouwt onvoldoende wat het afwijkende gedrag van de wolven op de Noord-Veluwe inhoudt."

Incidenten

Tijdens de zitting haalde de provincie ook twee incidenten tussen een wolf en honden in Nunspeet en Harderwijk aan. Maar volgens de rechtbank ontbreekt informatie over hoe dat precies verlopen is. Bijvoorbeeld of de honden waren aangelijnd of vrij rondliepen. "En de rechter begrijpt van deskundigen dat een aanval op een hond, als deze op afstand van zijn baasje vrij rondloopt, niet als afwijkend gedrag moet worden beschouwd."

Door het plan van de provincie wordt nu een streep gezet. Gelderland moet opnieuw een besluit nemen en tot die tijd mag het paintballgeweer sowieso niet worden ingezet.