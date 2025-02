Geschreven door Medi Holstege

19 februari 2025 12:09

Red de bomen en haal een gratis boom op!





VELUWE RANDMEER - Zo'n 200.000 jonge bomen staan klaar om opgepakt te worden om een nieuw thuis te krijgen. Iedereen die plek heeft, kan op 1 en 2 maart een tweedeKANS zaailing afhalen op een van de 33 locaties door heel Nederland. Duizenden vrijwilligers hebben deze jonge bomen in de afgelopen wintermaanden gered van plekken waar ze geen kans hadden om te groeien. Deze overdaad die de natuur biedt, zet Meer Bomen Nu in om Nederland sneller en leuker te vergroenen.

Meer Bomen Nu redt kansarme zaailingen voor een tweede kans. Elke boom maakt jaarlijks honderden zaailingen. De meeste hiervan overleven het niet. Door deze met elkaar uit te scheppen en gratis weg te geven aan burgers, boeren, voedselbossen en buitenlui die willen planten, kunnen we Nederland sneller en leuker vergroenen! Sinds 2020 hebben we meer dan twee miljoen bomen en struiken verplant, doe je ook mee? De zaailingen zijn tussen de 50 en 150 cm. Slieten zijn 2 meter en stekken zijn circa 50 cm. Dat betekent dat ze vaak ook in een fietstas passen. En met behulp van de unieke Bomenvinder kan je exact zien welke boom het beste past op jouw gewenste stukje grond.

Vrijwilligershulp

We hebben hulp nodig om al deze mooie boompjes uit te delen! Kom jij ons helpen? We beginnen meestal iets eerder met de voorbereiding, dus je krijgt van de organisator nog de exacte aanvangstijd te horen.

Foto: Gabriela Hengeveld | MeerBomenNu

Praktisch

Je kiest een Uitdeeldag bij jou in de buurt. Je meldt je aan om bomen op te halen en kiest een tijdslot. Je krijgt een bevestigingsmail met alle informatie én een QR-code. Uitprinten is niet nodig zolang je bij je mail kunt waarin de QR-code staat. Nóg makkelijker is gebruik te maken van onze app. Meld je via de app aan en alles staat handig op één plek. Neem een zeil of zak mee om je auto schoon te houden. Ook is het aan te raden een oude handdoek en een flesje water mee te nemen, Je kunt de handdoek vochtig maken en over de (droge) wortel heen leggen. Dan bescherm je je zaailing tijdens het vervoer! Steek deze thuis direct in de grond of een bak water, om uitdroging te voorkomen.

Afhalen in de regio

Op deze Uitdeeldag worden de laatste boompjes en struiken uit de hub uitgedeeld zodat ze voor het voorjaar in de grond kunnen staan en hopelijk in een aantal jaar mogen uitgroeien tot grote bomen en struiken. Er zijn diverse soorten op voorraad, zoals berken, grove den, eik, tamme kastanje en wilgen. Indien u grote aantallen wilt ophalen, graag even van tevoren een berichtje sturen om te overleggen wat mogelijk is, deze laatste Uitdeeldag is echt om de hub leeg te krijgen en er zijn geen garanties wat betreft aantallen. Meer info via deze link.