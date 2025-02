Geschreven door Jarno van de Bor

27 februari 2025 13:51

Repairclub en Klussendienst houden spreekuur in gemeentehuis Nijkerk



Foto: Pexels



NIJKERK - Op woensdag 19 maart organiseren de Nijkerkse Repairclub en de UVV Klussendienst een speciaal spreekuur in het gemeentehuis. Inwoners die een kapot gebruiksvoorwerp hebben of hulp nodig hebben bij een kleine klus in huis, kunnen hier terecht. Het initiatief is onderdeel van de Week van de Circulaire Economie en heeft als doel om hergebruik te stimuleren en energie te besparen.

Tijdens het spreekuur zal ook wethouder René Windhouwer aanwezig zijn. Tussen 14.00 en 15.00 uur helpt hij mee met het repareren van apparaten. De gemeente Nijkerk wil met deze actie benadrukken dat zuinig omgaan met spullen niet alleen goed is voor het milieu, maar ook helpt om kosten te besparen. Praktische informatie

Het spreekuur vindt plaats van 13.30 tot 15.30 uur in het gemeentehuis aan de Van ’t Hoffstraat 24 in Nijkerk. Meer informatie is te vinden op de website van Duurzaam Nijkerk.