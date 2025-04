Geschreven door Jarno van de Bor

17 april 2025 13:45

Resten van Joods badhuis gevonden op bouwplaats in Nijkerk





NIJKERK - Op de bouwplaats van het nieuwbouwproject Wonen bij de Toren in Nijkerk zijn bij archeologisch onderzoek resten gevonden van een Joods badhuis, een zogenoemd mikwe. Het badhuis stamt uit de achttiende eeuw en bestaat uit twee kleine baden van ongeveer één bij één meter. Deze baden zijn verbonden met een waterput die speciaal voor het mikwe is aangelegd.

Het mikwe werd waarschijnlijk gebruikt voor rituele reiniging binnen de Joodse gemeenschap. Wanneer het badhuis precies buiten gebruik is gesteld, is nog niet duidelijk. Wel wijzen de bovenste lagen van de muur op latere aanpassingen, want er zijn tegels gevonden die vermoedelijk uit de twintigste eeuw komen.

Vondst sluit aan bij Joodse geschiedenis van Nijkerk

Het mikwe werd al verwacht op basis van eerder historisch onderzoek. Vrijwilligers van Museum Nijkerk hebben zich de afgelopen jaren verdiept in de Joodse geschiedenis van de stad. Dankzij hun werk kon vooraf rekening worden gehouden met de mogelijkheid van een archeologische vondst op deze locatie.

De archeologen van ADC ArcheoProjecten leggen de vondst nu vast door middel van foto’s en documentatie. De resten van het badhuis kunnen niet op de oorspronkelijke plek blijven liggen, maar onderdelen van de muur worden bewaard en opgenomen in de collectie van Museum Nijkerk.

Geen vertraging in de bouwplanning

De vondst van het mikwe zorgt niet voor vertraging bij het bouwproject. In de planning was al ruimte ingebouwd voor archeologisch onderzoek. Het terrein is groot genoeg om de werkzaamheden tijdelijk te verplaatsen naar een ander deel van de locatie.

Lees ook: Nieuwbouwproject ‘Wonen bij de Toren’ na veel vertraging officieel van start

Wethouder Esther Heutink-Wenderich benadrukt het belang van zorgvuldige omgang met het verleden: “We zijn pas een paar weken geleden begonnen met de werkzaamheden en er gebeurt al zoveel. We zien het terrein snel veranderen. Het is belangrijk om stil te staan bij de geschiedenis van het Kerkplein en de waarde van de vondsten. Fijn dat alle betrokken partijen hierin samenwerken, zonder dat er sprake is van vertraging in het project.”