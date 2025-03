Geschreven door Jarno van de Bor

31 maart 2025 12:00

Sc Hoevelaken verwelkomt 900ste lid





HOEVELAKEN – Voetbalvereniging sc Hoevelaken heeft zaterdag een mijlpaal bereikt. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Terschuurse Boys werd Sjors Geurtsen verwelkomd als het 900ste lid van de club. De jonge voetballer begon zijn sportieve avontuur bij de Hummels, het team voor de jongste leden.

Geurtsen komt uit een echte Hoevelakense voetbal­familie. Zijn opa, vader en ooms zijn al sinds de jaren zeventig betrokken bij de vereniging. De kans is groot dat ook hij nog lang op de velden van Hoevelaken te vinden zal zijn.

De club ziet het groeiende ledenaantal als een teken van de blijvende aantrekkingskracht van het amateurvoetbal in de regio. Met 900 leden is sc Hoevelaken een van de grotere sportverenigingen in de omgeving.