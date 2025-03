Geschreven door Marc Loeven | Omroep Gelderland

30 maart 2025 11:59

Schattig die jonge zwijntjes, maar pas op voor hun moeder



Het blijft oppassen als je jonge zwijnen ziet, want moeder is nooit ver weg | Foto: Pixabay

Het blijft oppassen als je jonge zwijnen ziet, want moeder is nooit ver weg | Foto: Pixabay



VELUWE RANDMEER - Het is opletten in het bos. De wilde zwijnen hebben weer jongen. En hun moeder beschermt ze zeer goed. Wie te dichtbij komt, kan worden aangevallen. Maar over het algemeen zijn het fantastische dieren, vindt boswachter en zwijnenliefhebber Frank Ruijsch. We gaan met hem op zoek naar wilde zwijnen.

Om de kans op een ontmoeting wat groter te maken, gaan we in de vroege ochtend het bos in met de boswachter van Geldersch Landschap en Kasteelen. Want in de bossen van De Dellen bij Epe zitten veel zwijnen.

Als één dier tot de verbeelding spreekt dan is het wel het wilde zwijn. Als je een beetje zoekt, vind je vaak omgewoelde bosgrond of een zoel, ondiepe poelen waar ze een modderbad kunnen nemen. En als je geluk hebt, kan je soms een glimp opvangen van het wilde zwijn.

Een beer of keiler is het mannetjes zwijn | Foto: Pixabay

Een beer of keiler is het mannetjes zwijn | Foto: Pixabay

Vooral als de frislingen nog bij de zeug lopen, is het raadzaam om niet te dichtbij te komen en zeker niet de rotte te doorkruisen. Met deze waarschuwingen leidt boswachter Frank ons naar het leefgebied van de zwijnen.

Hele nacht op zoek naar eten

Binnen een kwartiertje zien we al sporen als omgewoelde grond en hoefafdrukken in het zand. We komen dichter bij hun rustgebied. Een wild zwijn is namelijk de hele nacht op zoek naar eten. Daarna gaan ze de dekking in en op een rustig plekje liggen. De hele dag houden ze zich stil tot de avondschemering.

Wilde zwijnen eten eikels en beukennootjes, maar ook paddenstoelen en truffels. En in deze tijd van het jaar is het verse gras ook erg welkom. Want te veel van die harde eikels is niet goed voor hun pens, volgens boswachter Frank. "Dan schakelen ze over op dierlijk voedsel zoals wormen en insecten. Vandaar dat gewroet."

Luistertip



Alle opnames uit de natuur zijn samengevoegd tot de BuitenGewoon Gelderse natuur podcast. Wil je elke week een verse podcast uit de Gelderse natuur? Zoek de podcast op via BuitenGewoon op je favoriete podcastkanaal.



De opnames zijn ook hieronder te beluisteren. Veel luisterplezier!



Als je dit een interessante podcast vindt, zou ik het heel fijn vinden als je dat aan anderen laat weten. Nog leuker is het als je een recensie achterlaat bij Apple podcast of Spotify. Dat helpt andere mensen deze podcast te vinden.

Al pratend naderen we het rustgebied. Als we geluk hebben zien we nog een paar zwijnen die zich hier terugtrekken. We wachten in stilte. En na een kwartiertje wordt ons geduld beloond. We zien een zeug met een paar kleintjes van vorig jaar, bijna overlopers dus. En met vijf frieslingers. Dat is normaal volgens de boswachter. "Een worp is normaal vier of vijf kleintjes." Na een paar minuten loopt de rotte verder. Op zoek naar een rustige slaapplek. Hebben we al die tijd onze adem ingehouden?

In de schemer worden de zwijnen actief en gaan ze op zoek naar insecten, truffels, muizen, kruiden en zaden. Daarbij ploegen ze grote stukken grond om. Wilde zwijnen vervullen belangrijke functies in de natuur. Door hun wroetgedrag dragen ze bij aan de verhoging van de biodiversiteit. Ze creëren daarmee open plekken in het landschap door in de bodem te wroeten.

Dit wroeten brengt minerale bodem aan de oppervlakte, waardoor pionierende plantensoorten een kans krijgen. Dit creëert ook gunstige leefomstandigheden voor bepaalde insecten. Bovendien kan het wroeten de afbraak van organisch materiaal in de bodem bevorderen en versnelt het de stikstofcyclus in de bovenste bodemlaag. Ook kunnen wilde zwijnen aas openbreken, waardoor het beschikbaar komt voor de kleinere aaseters.