Geschreven door Jeannet van Elst

24 februari 2025 7:15

Scouts lopen mooie BP-tocht in ’t Harde





't HARDE - Ruim 1100 scouts uit Flevoland en de Veluwe hebben zaterdag 22 februari in en rondom ‘t Harde de zogenoemde BP-tocht gelopen. De tocht wordt jaarlijks georganiseerd op een zaterdag rond 22 februari, de verjaardag van Lord Robert Baden Powell. Hij is de oprichter van Scouting. Dit jaar was de beurt aan Scouting Gustaaf Adolfgroep om de tocht te organiseren. Ze gaven de tocht het thema ‘Wolvenjacht’ mee.

Het organiserend team, bestaande uit leiding en oud-leiding, van de Gustaaf Adolfgroep had wandelroutes uitgezet in vier verschillende lengtes. Zo was er voor iedere leeftijdsgroep een geschikte route. Onderweg kwamen de lopers langs posten waar ze een opdracht kregen of een spel konden doen; allemaal natuurlijk in het Wolvenjacht-thema. Alle routes deden de thuislocatie van de Scoutingvereniging op Oostloo aan. Daar stond voor iedereen een kop verse tomatensoep klaar, deze werd genuttigd in zelf meegebrachte mokken. Ook kon men met elkaar op de foto in een levensgrote fotolijst en er was gelegenheid om even te pauzeren.

Roel Fidder, één van de organisatoren, blikt tevreden terug. “Het is allemaal heel mooi verlopen. Je bent er maanden druk mee om dit zo te organiseren. Als er dan geen ongelukken gebeuren en de deelnemers zijn, ondanks de regen, blij en enthousiast, dan kan je het alleen maar met een heel positief gevoel afsluiten.” “Het is een flinke klus om dit voor meer dan 1100 Scouts, verdeeld over 70 verschillende ‘startgroepen’ te organiseren. Maar het is heel goed gelukt. En inderdaad… een beetje regen houdt ons niet tegen.”

Ook Vera Kleinrensink is, als voorzitter van de Gustaaf Adolfgroep, heel blij met hoe alles is verlopen. “Het is natuurlijk geweldig als zo’n team uit je eigen vereniging zo’n grote uitdaging aan gaat. We organiseren dit voor alle Scoutingverenigingen in de regio Noord Veluwe Flevoland. Het is de grootste regio-activiteit van het jaar. Onze vrijwilligers hebben dit geweldig gedaan. Maar een dag als dit kan ook alleen maar slagen met hulp van heel veel vrijwilligers; zo’n 60 in totaal! Ouders, oud-leden, de EHBO-vereniging, we konden op iedereen een beroep doen. Samen hebben we een heel mooie BP-tocht neer kunnen zetten. Daar ben ik best heel trots op!”