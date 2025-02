Geschreven door Jarno van de Bor

20 februari 2025 9:35

Seinstoring bij Amersfoort Centraal zorgt voor vertraging





VELUWE RANDMEER - Door een seinstoring rijden er donderdagochtend minder treinen van, via en naar Amersfoort Centraal. Dat geldt ook voor het traject richting Zwolle. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen.

De storing begon rond 08.34 uur. De NS meldt dat de oorzaak wordt onderzocht en dat de dienstregeling is aangepast. De verwachting is dat de storing rond 11.45 uur is verholpen. Reizigers wordt aangeraden om voor vertrek de reisplanner te raadplegen voor actuele reisinformatie.