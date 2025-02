Geschreven door Medi Holstege

Snelweg A28 afgesloten na ongevallen bij Harderwijk en Leusden, verkeer weer op gang





HARDERWIJK – Donderdagochtend hebben twee ongevallen op de A28 voor flinke verkeershinder gezorgd. Zowel bij Leusden als bij Nunspeet stond het verkeer lange tijd stil door de incidenten, met vertragingen die opliepen tot meer dan een uur.

Ongeval bij Leusden

Het eerste ongeval gebeurde rond 06.45 uur op de A28 bij Leusden, in de richting van Utrecht. Bij het incident waren een vrachtwagen, een telekraan en een personenauto betrokken. Drie rijstroken werden afgesloten, waardoor het verkeer ruim een uur vertraging opliep. Rijkswaterstaat adviseerde automobilisten om om te rijden via Apeldoorn en Arnhem over de A50 en A12.

Even voor 10.00 uur werd de weg weer vrijgegeven en kon het verkeer weer doorrijden.

Ongeval bij Nunspeet

Later in de ochtend, rond 08.00 uur, vond een tweede ongeval plaats op de A28 tussen de afslag Elspeet-Nunspeet en Harderwijk. Twee personenauto’s raakten betrokken bij het incident. De eerste melding kwam om 07.50 uur binnen bij de alarmcentrale, waarna hulpdiensten snel ter plaatse waren. Over de exacte oorzaak en mogelijke gewonden kon Politie Oost-Nederland nog geen informatie geven.

Volgens Rijkswaterstaat en de ANWB werd de snelweg tijdelijk volledig afgesloten, wat resulteerde in een file met meer dan 60 minuten vertraging. Rond 09.00 uur werd de weg weer vrijgegeven en kon het verkeer langzaam op gang komen.

Beide incidenten veroorzaakten forse hinder tijdens de ochtendspits, maar inmiddels rijdt het verkeer op de A28 weer normaal.