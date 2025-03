Geschreven door Hans Stam

17 maart 2025 13:00

Sparta Nijkerk VR1 bindt ook Heerenveense Boys aan zegekar



Foto: v.v. Sparta Nijkerk



NIJKERK - De Sparta Vrouwen namen het zaterdag op tegen een Friese tegenstander. Het op de derde plaats staande Heerenveense Boys startte in een 1-5-3-2 opstelling en gaf in de eerste helft weinig weg. Dat kwam ook omdat de Spartanen een te laag baltempo hanteerden en onnauwkeurig waren in de passing. De Heerenveen keepster werd veel te weinig getest op haar vaardigheden.

Sparta Nijkerk kwam met veel meer energie uit de kleedkamer en voerde de druk richting het Friese doel op. Dat leverde al snel de 1-0 op in de 49ste minuut. Daphne Buxtorff ontsnapte aan de rechterkant, trok de bal voor en Jolien van Looijengoed rondde af. Voorsprong

Heerenveense Boys was nu genoodzaakt om de verdedigende stellingen wat meer te verlaten, waardoor er meer ruimte kwam voor de Sparta aanval. De Spartanen kwamen nog wel goed weg toen een vrije trap op de lat werd geschoten en een klutsbal de doellijn leek te passeren, waarbij zowel de scheidsrechter als de assistent scheidsrechter het niet met zekerheid konden waarnemen. In de 62e minuut werd het 2-0 door Lieke van den Akker die een hoekschop van Mareine Koole strak binnenschoot. Invalster Benthe Pater zorgde in de 66e minuut voor de volgende treffer toen ze de diepte ingestuurd werd door Erika Ekker. Zo stond er na ruim 20 minuten in de 2e helft ineens een comfortabele 3-0 op het scorebord. In het restant van de wedstrijd was er kans op meer, maar de afronding liet te wensen over. Echt team

Opnieuw een uitstekend resultaat dus voor de Sparta Nijkerk vrouwen, die wekelijks laten zien een echt team te zijn en voor elkaar te willen werken. Ook de invalsters kwamen weer sterk voor de dag. Nummer 3 Heerenveense Boys is inmiddels op 12 punten achterstand gezet. De strijd om de koppositie blijft onveranderd spannend, omdat koploper DZC’68 VR1 ook haar wedstrijden blijft winnen en nog steeds een voorsprong heeft van 2 punten op de Spartanen.