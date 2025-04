Geschreven door Hans Stam

14 april 2025 11:06

Sparta Nijkerk VR1 maakt het zich onnodig lastig





NIJKERK - Tegen het Friese Stiens VR1 was uiteindelijk 1 doelpunt genoeg om de 3 punten mee terug te nemen naar Nijkerk. De 0-1 was een hele magere afspiegeling van de verhoudingen op het veld. Met het aantal doelpogingen van 25 voor Sparta Nijkerk en 7 voor Stiens had de score veel hoger moeten uitvallen.

Na een lange busrit moest Sparta Nijkerk op deze zonnige zaterdag (met een aardig windje over het veld) af zien te rekenen met Stiens VR1, een stugge ploeg dat veel strijd in de wedstrijd gooit.

Vizier niet op scherp

Het initiatief lag vanaf de aftrap bij de Spartanen en al snel werden wat kansen gecreëerd, waarvan enkele fraai uitgespeelde. In de 20e minuut kreeg Sparta Nijkerk een strafschop, toen Mareine Koole onderuit werd gehaald in het strafschopgebied. De strafschop, die genomen werd door dezelfde Mareine Koole, werd echter gestopt door de Stiens keepster, waardoor de 0-0 op het scorebord bleef staan. Ook hierna kregen de Spartanen genoeg mogelijkheden om de score te openen, maar het vizier stond niet op scherp, waardoor Stiens zich langzaamaan steeds beter in de wedstijd vocht. Het kreeg een aantal hoekschoppen, maar echt gevaar kwam daar niet uit.

In de tweede helft was het zaak om geduldig op zoek te gaan naar de openingstreffer. De organisatie stond goed en Sparta zocht naar openingen in de Stiens defensie. Daarbij moest het ook nog de uitstekende Stiens keepster zien te passeren. Die bleek keer op keer een sta in de weg. Het was invalster Nina Veenstra die met één van haar eerste balcontacten de ban brak. Een voorzet van haar werd door Jolien van Looijengoed bij de 1e paal binnen gewerkt. 0-1 in de 64e minuut.

Tweede treffer

De Spartanen hadden het zich vervolgens een stuk makkelijker kunnen maken door een tweede treffer te maken. Dat gebeurde echter niet, waardoor Stien in leven bleef. In de slotfase moesten Heidi Beerthuijzen en Tara Kommer nog even alles in de strijd gooien om de overwinning over de streep te trekken, maar dat lukte en dus konden de 3 punten mee in de tas terug naar Nijkerk.

Trainster Andrea Nagel was trots dat er zoveel kansen bij elkaar werden gespeeld. Stiens werd op een aantal punten weg gespeeld, maar door de kansen niet te benutten blijft zo’n wedstrijd, zeker tegen een stugge ploeg als Stiens, onnodig spannend.

Eindfase

Sparta Nijkerk gaat zich nu opmaken voor de eindfase van de competitie. De komende 2 weken zijn vrij, daarna wacht op 3 mei een thuiswedstrijd tegen het Groningse Oranje Nassau VR2.