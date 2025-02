Geschreven door Hans Stam

11 februari 2025 11:27

Sparta Nijkerk VR1 wint derby van SDC Putten





NIJKERK - Met een 3-0 zege op de buren van SDC Putten hebben de vrouwen van Sparta Nijkerk hun imposante zegereeks uitgebreid naar 9 overwinningen op rij. Hiermee is de 2e periode, met nog 2 wedstrijden te gaan, nu binnen handbereik.

Het op de 4e plaats staande SDC Putten draait een goed seizoen en was zeker niet te onderschatten. De Spartanen begonnen dan ook geconcentreerd aan het duel en pakten het eerste initiatief. Na 2 kleine mogelijkheden opende Daphne Buxtorff in de 9e minuut de score (assist Nina Veenstra). De 2-0 in de 27e minuut was een fraaie. Na opnieuw een assist van de uitstekend spelende Nina Veenstra, schoot Lieke van den Akker de bal met een fraaie curve over de kansloze Putten keepster. Met een prettige marge van 2 goals werd de kleedkamer opgezocht.

Gestreden voor resultaat

In het tweede deel van de wedstrijd kwam SDC Putten wat meer aan voetballen toe, maar de Sparta verdediging stond weer goed opgesteld en liet weinig door. Het meeste gevaar werd geneutraliseerd en de beste kansen waren weer voor de Spartanen. In de 75e minuut werd het 3-0 toen een strakke voorzet van Nicole Daams wat gelukkig voor de voeten kwam van de inlopende Willemijn van Heerdt. Die wist hier wel raad mee en kon juichend haar teamgenoten in de armen vallen. Het duel werd vervolgens geconcentreerd uitgespeeld er kon opnieuw een overwinningsfoto worden gemaakt.

Het spel was vandaag niet altijd even goed, maar de speelsters hadden de juiste intentie en er werd als team gestreden voor het resultaat. Een derby brengt toch altijd een bepaalde lading met zich mee. Als er dan met 3-0 gewonnen wordt, mag er met trots terug gekeken worden. Ook dit is onderdeel van het duidelijke groeiproces dat de Spartanen doormaken dit seizoen. Er staat een team dat heel moeilijk is te verslaan. Voor de 4e keer op rij werd ook de nul gehouden achterin, wat laat zien dat de organisatie staat als een huis.

Nacompetitie

Volgende week zaterdag kan bij een goed resultaat thuis tegen St.Annaparochie VR1 de 2e periode gepakt worden, hetgeen minimaal nacompetitie oplevert voor promotie naar de hoofdklasse. Het zou een mooie beloning zijn voor al het harde werken, zowel van speelsters als staf.