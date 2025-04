Geschreven door Hans Stam

7 april 2025 11:50

Sparta Nijkerk VR1 wint met van HZVV





NIJKERK - Het eerste vrouwenteam van Sparta Nijkerk heeft zaterdag haar plicht gedaan door met 4-1 te winnen van hekkensluiter HZVV VR1. Voor de toeschouwers viel er niet veel te genieten (behalve het prachtige weer). De overwinning was niet fraai, maar zondermeer verdiend.

Het Hoogeveense HZVV hield het compact, waardoor het voor de Spartanen lastig was om er doorheen te voetballen. Dat kwam vooral ook omdat het tempo te laag lag en er veel ballen niet bij de juiste kleur aankwamen, of onzuiver waren. Uiteindelijk was het Mareine Koole die de wedstrijd openbrak in de 29ste minuut. Amper een minuut later was het al 2-0 door een fraaie lob van Jolien van Looijengoed.

Tegentreffer

In de tweede helft was de opdracht om de intensiteit en het energieniveau wat omhoog te krikken. Dat lukte, mede door de wissels. Het spel aan de bal was niet zoals we gewend zijn, maar het feit dat de score opgevoerd werd naar 4-0 (doelpunten Jolien van Looijengoed en Nina Veenstra), liet zien dat ook mindere wedstrijden gewonnen kunnen worden. De tegentreffer in blessuretijd (vanuit de kluts) deed daar niets aan af.

Volgende week zaterdag wacht er weer een verre uitwedstrijd in Friesland. SC Stiens VR1 is dan de tegenstander. De Spartanen zullen zich deze week weer optimaal gaan voorbereiden om ook daar een goed resultaat mee te nemen.