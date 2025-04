Geschreven door Jarno van de Bor

22 april 2025 10:29

Sparta/Djops komt als verliezer uit de strijd tegen Hellas ‘63





NIJKERK – De eerste thuiswedstrijd van dit deel van het veldseizoen stond op het programma. Hellas ’63 uit Nunspeet kwam op bezoek, een tegenstander die de Spartanen nog kennen van een eerder seizoen. Dankzij het goede resultaat van Sparta/Djops in de eerste wedstrijd was de motivatie hoog om dit goede niveau door te zetten.

De wedstrijd werd in de eerste aanval al geopend door Bas Lohuis, waarna Hellas ’63 snel antwoordde. Vanaf dit moment werd duidelijk dat de ploeg uit Nunspeet met meer wilskracht speelde dan de Nijkerkers. Sparta/Djops kreeg in een korte tijd een hand vol tegen doelpunten tegen; de stand werd namelijk al snel op 1-6 gezet. Coach Brenda Voortman besloot in te grijpen en bracht Siobhan Vedder en Lars Dokter in het veld.

Schade beperken

Dankzij doelpunten van Siobhan Vedder, Mirjam Top en Fleur Klaassen was de ruststand 5-9. In de rust was de boodschap duidelijk: er moest een stapje bij en het niveau moest omhoog. In de tweede helft ging het beter. Dankzij doelpunten van Sem Vreekamp en Pim van Ramshorst kon de schade nog enigszins beperkt worden. Maar Hellas ’63, dat zich fysiek door de wedstrijd vocht, wist nog meerdere keren te scoren. Coen van den Bosch sloot de wedstrijd af met de 12-15. Zo ging een matig spelend Sparta ten onder tegen een sterker Hellas.

Sparta/Djops weet de tweede wedstrijd van dit veldseizoen niet te winnen en blijft daardoor niet in de top meedraaien. Over drie weken staat de wedstrijd tegen koploper Rood-Wit op het programma. Om 15:30 gaat de wedstrijd in Wezep van start, waar de Spartanen ervoor moeten zorgen dat ze bij de bovenste regionen aangesloten blijven.

Doelpunten Sparta/Djops: Bas Lohuis 2, Sem Vreekamp 2, Pim van Ramshorst 2, Mirjam Top 2, Siobhan Vedder 1, Fleur Klaassen 1, Linda Muis-van Deuveren 1, Coen van den Bosch 1