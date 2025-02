Geschreven door Tom Lohuis

11 februari 2025 12:59

Sparta/Djops komt tekort in doelpuntenfestijn



Foto: Sparta/Djops



NIJKERK – Voor Sparta/Djops wachtte zaterdag een wedstrijd tegen Roda uit Westzaan. Een rechtstreeks duel tussen de nummers 3 en 4 in de competitie. In het eerste duel waren de ploegen erg aan elkaar gewaagd en eindigde het treffen in een nipte overwinning voor Roda (23-22).

In sporthal Watergoor wist Roda meteen de voorsprong te pakken. In deze eerste minuten bleek dat de ploeg uit Westzaan scherp was op de schoten (0-2). Dankzij doelpunten van Pim van Ramshorst, Linda Muis-van Deuveren, Fleur Klaassen en Bas Lohuis pakte Sparta/Djops snel het initiatief terug. Dit was niet van lange duur. Roda scoorde gemakkelijk zes keer achter elkaar en liep uit (8-4). Niet meer in te halen

Toen beide ploegen de kleedkamer opzochten hadden de Westzaners met 9-14 een gat gecreëerd van 5 punten. Ondanks mooie afstandsschoten van onder meer Bas Lohuis en Sem Vreekamp bleef het gat in de tweede helft minimaal 4 punten. Ook een aantal tactische wissels van coach Brenda Voortman wisten geen verschil te maken. Spannend werd het niet, maar beide ploegen scoorden er wel lustig op los. Nadat het 47ste doelpunt van de wedstrijd was gevallen floot de scheidsrechter het laatste fluitsignaal. Eindstand: 20-27 in het voordeel van Roda. Directe concurrent

Deze week geen punten voor het vlaggenschip van Sparta/Djops. Komende twee weken zijn de Spartanen vrij. Daarna mogen zij aantreden tegen Furore. De ploeg uit Krommenie is de directe concurrent van de Nijkerkers en aast, met drie punten achterstand, op de vierde plek. Deze wedstrijd zal op 1 maart om 14:30 plaatsvinden in Krommenie. Doelpunten Sparta/Djops: Siobhan Vedder 4, Bas Lohuis 3, Linda Muis-van Deuveren 3, Mirjam Top 2, Sem Vreekamp 2, Pim van Ramshorst 2, Nikki van steeg 2, Fleur Klaassen 1, Tom Lohuis 1