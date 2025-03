Geschreven door Jarno van de Bor

10 maart 2025 10:01

Sparta/Djops laat overwinning glippen in slotfase tegen hekkensluiter DTS





NIJKERK – Ondanks het fraaie weer van afgelopen zaterdag mochten de spelers van Sparta/Djops nog één keer aantreden in sporthal Watergoor. Op het programma stond een wedstrijd tegen DTS uit Enkhuizen. Voor beide teams stond er weinig meer op het spel: Sparta/Djops had vorige week de vierde plek veiliggesteld, terwijl DTS al gedegradeerd was.

Coach Brenda Voortman vatte de wedstrijd voorafgaand treffend samen: "Dit is een wedstrijd om des keizers baard." Dit was ook terug te zien in het spel van Sparta/Djops, dat in de eerste helft langzaam een voorsprong opbouwde. Dankzij doelpunten van Bas Lohuis, Linda Muis-van Deuveren en Mirjam Top stond het al snel 6-3 in het voordeel van de Spartanen.

Sparta/Djops geeft voorsprong uit handen

Lange tijd leek Sparta/Djops op weg naar een eenvoudige overwinning. De voorsprong werd verder uitgebreid door treffers van Nikki van Steeg en Fleur Klaassen. Toch begon de controle langzaam weg te glippen, terwijl het vertrouwen bij DTS juist groeide.

Met een reeks van vijf doelpunten op rij bracht de ploeg uit Enkhuizen de stand vlak voor tijd weer in evenwicht. In de slotfase nam DTS de overhand en moest Sparta/Djops uiteindelijk een 12-14 nederlaag incasseren. Aanstaande zaterdag speelt Sparta/Djops haar laatste zaalwedstrijd van het seizoen. De wedstrijd tegen Nova vindt plaats in De Bilt en begint om 15:35 uur.