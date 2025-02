Geschreven door Jarno van de Bor

12 februari 2025 11:02

Spot On Nijkerk zet lokale cultuur in de schijnwerpers





NIJKERK - Op zaterdag 7 juni 2025 vindt de eerste editie van Spot On Nijkerk plaats. Dit nieuwe evenement brengt cultuur- en erfgoedorganisaties samen en biedt inwoners de kans om kennis te maken met lokale kunst, geschiedenis en verenigingen.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis van Nijkerk hebben bijna vijftig betrokkenen uit de culturele sector ideeën uitgewisseld over de invulling van het programma.

Meer zichtbaarheid

Spot On Nijkerk is bedoeld om de zichtbaarheid van cultuur en erfgoed te vergroten en samenwerking tussen organisaties te stimuleren. Het evenement is geïnspireerd op eerdere edities in Ermelo en Elspeet en sluit aan bij de doelen uit het Cultuurakkoord van Nijkerk.

Wethouder Marianne Klein ziet het evenement als een kans om de culturele sector in Nijkerk verder te versterken. “Waar ik jullie vandaag warm voor wil maken, is om nog meer betrokken te raken bij de groei van het culturele landschap in onze prachtige gemeente. Als gemeente stimuleren we samenwerkingsverbanden, want samen sta je sterker en bereik je meer.”

Tweeduizend bezoekers

Het programma van Spot On Nijkerk zal bestaan uit optredens, workshops, kunstexposities en andere culturele activiteiten. Meer dan dertig lokale verenigingen, kunstenaars en culturele ondernemers zullen deelnemen. De organisatie verwacht minstens tweeduizend bezoekers. De precieze locatie van het evenement wordt later bekendgemaakt.

Spot On Nijkerk op 7 juni duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Meer informatie over het programma en de deelnemende organisaties volgt in de komende maanden.