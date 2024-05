Geschreven door Eljakim Doorneweerd

27 mei 2024 13:28

Starterslening onder de loep: in Elburg heb je er het minste profijt van, in Nijkerk het meeste





VELUWE RANDMEER – Een starterslening kan een welkome aanvulling zijn voor starters die hun eerste huis willen kopen. Deze lening kan ervoor zorgen dat je je droomhuis net wél kan kopen. Daarnaast hoef je de eerste drie jaar geen rente en aflossing te betalen. Toch zijn er wel wat verschillen in de regio en zijn er bij de ene gemeente meer mogelijkheden dan bij de andere.

In de regio Veluwe Randmeer heb je in alle acht gemeenten de mogelijkheid om een starterslening af te sluiten. Toch zijn er weldegelijk grote verschillen te zien. Zo kom je in Barneveld en Nijkerk tot 435.000 euro verwervingskosten* in aanmerking. In Elburg ligt dit bijna twee ton lager, namelijk op 250.000 euro.

* verwervingskosten zijn de kosten van het huis plus eventuele bijkomende kosten, zoals de notaris en overdrachtsbelasting

Hoe werkt de startershypotheek?

Stel, je wilt een huis kopen dat 400.000 euro kost en je kunt een gewone hypotheek krijgen van 380.000 euro. Dan is er een tekort van 20.000 euro. Met een starterslening kun je dit tekort overbruggen. Je kunt een starterslening aanvragen voor die 20.000 euro, zodat je toch het huis kunt kopen.



HOOGTE STARTERSLENING PER GEMEENTE

Gemeente Maximale kosten huis (incl. bijkomende kosten) Niet meer lenen dan Maximum lening Barneveld € 435.000 20% van verwervingskosten € 30.000 Elburg € 250.000 Geen regel voor € 25.000 Ermelo € 369.750 20% van verwervingskosten € 35.000 Harderwijk € 435.000 20% van verwervingskosten € 35.000 Nijkerk € 435.000 20% van verwervingskosten € 30.000 Nunspeet* € 348.000 20% van verwervingskosten € 35.000 Oldebroek € 300.000 20% van verwervingskosten € 50.000 Putten € 369.750 20% van verwervingskosten € 40.000

Nunspeet wordt verhoogd

De Nunspeetse gemeenteraad beslist aanstaande donderdag over verhoging van het bedrag. Het bedrag in de tabel is het nieuwe bedrag uit het voorstel. Momenteel ligt het nog op 265.000 euro, maar dit gaat dus omhoog. De starterslening staat als hamerstuk op de agenda, dus de verwachting is dat er voor verhoging gestemd gaat worden.



Maximum?

Voor een maximum bedrag wat je kunt lenen ben je in Oldebroek juist het beste uit. Daar kun je maximaal 50.000 euro lenen. Ook hier blijft Elburg achter, want daar zit de maximum op 25.00 euro. Bij sommige gemeenten kun je zelfs nog extra lenen als je energiebesparende maatregelen neemt voor je huis.

Aanpassen in Elburg?

In Elburg zijn momenteel geen plannen om de starterslening te verhogen, laat Jean-Paul Lamers, woordvoerder van de gemeente Elburg weten: “Op dit moment hebben we geen plan om dit bedrag te verhogen. We sluiten niet uit dat dit in de toekomst wel gebeurt.” Daarmee blijft Elburg voorlopig dus nog wel flink achterlopen op de andere gemeenten.

Budget is op in Harderwijk

In Harderwijk is het budget momenteel op en kan er (tijdelijk) geen lening aangevraagd worden. Wel is er weer een aanvulling van het budget in voorbereiding. “Er is het afgelopen jaar veelvuldig gebruik gemaakt van de starterslening die daarmee voorziet in een behoefte. Het budget dat we in 2023 hebben aangevuld is daarmee relatief snel weer uitgeput”, aldus de gemeente Harderwijk.



Oldebroek

De gemeente Oldebroek is ook van plan dit jaar de starterslening onder de loep te nemen: "We zijn van plan dit jaar de voorwaarden van de starterslening te analyseren en herijken naar wat er nodig en realistisch is. De grens van verwervingskosten is één van de voorwaarden waar we naar gaan kijken", melden ze.

Voor meer informatie over startersleningen kun je op de website van SVn kijken.