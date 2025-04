Geschreven door Jarno van de Bor

9 april 2025 23:39

Steekincident op Hoevelakense Kermis





HOEVELAKEN - In de omgeving van de Hoevelakense kermis aan de Kantemarsweg heeft woensdagavond een steekincident plaatsgevonden. Volgens omstanders raakte daarbij een persoon gewond.

De politie ontving rond 20.45 uur een melding van het incident. Op beelden op X is te zien dat de politie met meerdere auto's ter plaatse is en een deel van het terrein is afgezet met linten. Ook cirkelde een politiehelikopter boven het dorp.

Nijkerk.nieuws.nl en Nijkerkerveen.org melden dat een verdachte is aangehouden. Over de toedracht van het steekincident is nog niets bekend.