Geschreven door Eljakim Doorneweerd

30 mei 2024 13:31

Stempas kwijt? Vraag deze dan snel nog aan



Op 6 juni 2024 zijn de Europese verkiezingen. Foto: Loco Media Groep



VELUWE RANDMEER - De Europese verkiezingen naderen en het is belangrijk dat iedereen die stemgerechtigd is zijn of haar stem kan uitbrengen. Mocht je je stempas nog niet hebben ontvangen of deze zijn kwijtgeraakt, dan is het mogelijk om een vervangende stempas aan te vragen bij je gemeente. De dag om te stemmen in Nederland is donderdag 6 juni 2024.

Schriftelijk kun je tot maandag 3 juni de vervangende stempas aanvragen. Persoonlijk aanvragen kan tot woensdag 5 juni 2024, 12.00 uur. Vergeet dan niet om je identiteitsbewijs mee te nemen.