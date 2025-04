Geschreven door Jarno van de Bor

24 april 2025 16:51

Stichting Return to Base genomineerd voor landelijke veteranenprijs



Bart van der Burg in de moestuin. Foto: Return to Base

HOEVELAKEN | NIJKERKERVEEN – Stichting Return to Base is genomineerd voor de Witte Anjer Prijs 2025, een landelijke prijs voor initiatieven die zich inzetten voor veteranen. De stichting uit Hoevelaken is een van de elf genomineerden. Op 10 juni wordt bekendgemaakt wie de prijs ontvangt. De Witte Anjer Prijs is een initiatief van het Nationaal Comité Veteranendag.

Van der Burg raakte geïnspireerd tijdens de Marine Corps Trials in de Verenigde Staten. Hij sportte daar met andere militairen die ook gewond of ziek zijn geraakt. “Ik voelde dat ik weer bij een groep hoorde en ik kon ook meedoen. Het voelde heel goed. En in mijn hoofd was het zaadje geplant dat dit ook in Nederland moest kunnen.” Later, tijdens de Invictus Games – een internationaal sportevenement voor gewonde militairen – wist hij het zeker: hij wilde dit ook in Nederland opzetten.

Return to Base richt zich op (oud-)militairen die gewond, ziek of invalide zijn geraakt tijdens hun werk voor Defensie. Door sport en ontmoeting helpt de stichting deze veteranen om weer in beweging te komen – zowel lichamelijk als mentaal. Ook familie en vrienden van de militairen worden actief betrokken. “We waren er stil van! Maar zijn vooral ontzettend trots op wat we met z’n allen bereikt hebben,” zegt voorzitter Bart van der Burg, zelf veteraan.

In 2017 werd Stichting Return to Base opgericht. Sindsdien organiseert de stichting sportactiviteiten, familieweekenden en bijeenkomsten. Alles is gericht op verbinding en herstel. “Alle rangen, standen, divisies en veteranen van alle missies, gewond, ziek of wat dan ook, zijn welkom,” zegt Van der Burg. “Sport verbindt, sport verbroedert, maar het zorgt ook voor ontspanning en rust in je hoofd.”

Rust in de moestuin

Een recent project van Return to Base is de moestuin aan de Veenwal in Hoevelaken. Hier komen veteranen wekelijks samen om te tuinieren. Voor sommigen is dit een manier om tot rust te komen zonder veel contact. Anderen zoeken juist verbinding met elkaar. In beide gevallen biedt de tuin structuur, rust en voldoening. De opbrengst – groenten en fruit – is letterlijk zichtbaar, maar het belangrijkste resultaat is dat deelnemers zich beter gaan voelen.

Lees ook: Van slagveld naar moestuin. Zo helpt Bart uit Nijkerkerveen mensen met een oorlogstrauma

De stichting vindt het belangrijk dat familie en vrienden onderdeel zijn van het herstelproces. Daarom organiseert Return to Base ook barbecues, familiedagen en gezamenlijke sportactiviteiten. “Wanneer we ontspanning op de gezichten zien bij de veteranen en hun familieleden, is onze missie geslaagd,” aldus het bestuur.

Andere genomineerden

Uit tientallen voordrachten koos de jury elf organisaties die zich op verschillende manieren inzetten voor erkenning en waardering van veteranen. Naast Return to Base zijn onder andere het Veteranencentrum De Oude Stomp en de Stichting Veteranen Kids genomineerd. De uitreiking van de Witte Anjer Prijs vindt plaats op 10 juni in Den Haag, in aanloop naar de landelijke Veteranendag.