Geschreven door Jarno van de Bor

26 april 2025 9:16

Stichting Terbroek heeft de langste... Inwoners vieren Koningsdag tijdens dorpsontbijt





TERSCHUUR | ZWARTEBROEK - Inwoners van Terschuur en Zwartebroek hebben Koningsdag dit jaar samen gevierd aan een ontbijttafel van 175 meter lang. De lange rij van zeventig biertafels stond opgesteld in de dorpskern en trok veel bezoekers. Het ging volgens de organisatie om de langste ontbijttafel van de gemeente Barneveld.

De actie was onderdeel van een jubileum: de dorpen vieren sinds 2000 samen de verjaardag van het Nederlandse staatshoofd. Dit jaar was dat voor de vijfentwintigste keer. De organisatie lag in handen van Stichting Terbroek, een groep vrijwilligers uit beide dorpen.

Ontbijt begon om acht uur 's ochtends

De ochtend begon vroeg. Om acht uur zaten tientallen inwoners aan de lange tafel voor een gezamenlijk ontbijt. Burgemeester van der Tak opende de maaltijd.

Terschuur en Zwartebroek organiseerden vroeger ieder hun eigen Koninginnedag. Sinds het jaar 2000 bundelen ze hun krachten en vieren ze samen. De gezamenlijke optocht en het dorpsontbijt zijn inmiddels vaste onderdelen van de dag.