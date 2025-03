Geschreven door Anton Adelaar & Dirk Fens | Omroep Gelderland

26 maart 2025 10:59

Stichting uit Nijkerk bouwt mee aan illegale wijk op Westelijke Jordaanoever



Het Israël Centrum in Nijkerk, waar CVI is gehuisvest. Foto: VRMG

NIJKERK - De pro-Israëlische stichting Christenen voor Israël uit Nijkerk heeft geld bijgedragen aan de bouw van een illegale wijk op de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat blijkt uit onderzoek van het BNNVARA programma BOOS in samenwerking met Investico, De Groene Amsterdammer en het Nederlands Dagblad.

De wijk werd in 2022 gebouwd in Revava een illegale Israëlische nederzetting in bezet Palestijns gebied. Volgens het onderzoek heeft Christenen voor Israël hier driehonderdduizend euro aan bijgedragen. Zelfs volgens de Israëlische wet zou deze wijk illegaal zijn en moet officieel verdwijnen.

In strijd met Nederlands beleid

De steun van Christenen voor Israël voor dit soort projecten is in strijd met het Nederlandse beleid ten aanzien van het vredesproces tussen Israël en Palestina. Ook staat het haaks op het Europese beleid in dat vredesproces.

Sara van Oordt, woordvoerder van Christenen voor Israël, laat weten dat ze op de hoogte is dat de gebouwde wijk betwist wordt. Ook weet ze dat er een Palestijnse man is die de grond opeist waarop de wijk gebouwd. Van Oordt geeft aan dat ze gebouwde huizen willen laten verplaatsen als een Israëlische rechter daar een definitieve uitspraak over doet en de Palestijn gelijk geeft.

Geld voor wapens

BOOS deed ook onderzoek naar Israel Heartland, een stichting die aanbiedt om wapens voor Israëlische kolonisten te sponsoren met donaties. Christenen voor Israël zou geld aan deze stichting hebben gedoneerd via collectes. Volgens Van Oordt hebben ze een eenmalige gift gedaan, specifiek bedoeld voor kleding en noodhulp. "Geweld en wapens doen we niet. Dat gaat tegen ons beleid in", aldus Van Oordt. In afwachting van een onderzoek is alle samenwerking met Israel Heartland stopgezet.

De volledige reactie van Christenen van Israël op het nieuws is hier te lezen.

De uitzending van BOOS over Christenen voor Israël is hieronder te bekijken.