Geschreven door Eljakim Doorneweerd

30 mei 2024 16:25

Stijgende kwaliteit van wegen in Barneveld





BARNEVELD - Het college van B&W heeft de rapportage kwaliteitsontwikkeling wegen 2024 vastgesteld. De rapportage laat een stijging zien in de kwaliteit van het asfalt en elementen, zoals tegels en klinkers. De kwaliteit van de gemeentelijke wegen, fietspaden en trottoirs wordt elke twee jaar gemeten om de ontwikkeling te monitoren. De resultaten van de recente kwaliteitsmeting (weginspectie) zijn verwerkt in de Rapportage kwaliteitsontwikkeling wegen 2024 en vergeleken met de meting uit 2022.

Uit de meting blijkt dat 87% van de asfaltverhardingen voldoet aan kwaliteitsniveau Basis. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van 2022. Voor elementenverhardingen (tegels en klinkers) is de kwaliteit met 2% gestegen en voldoet 85%.



Wat is er gedaan om dit te bereiken?

Om dit te bereiken is in de afgelopen twee jaar aan ruim 100.000 m² asfaltverhardingen en aan ruim 50.000 m² elementenverhardingen onderhoud uitgevoerd. Daarnaast is in een behoorlijk aantal wijken zogenaamd wijkgericht onderhoud uitgevoerd. Daarbij zijn hoofdzakelijk de elementenverhardingen in de wijk op het gewenst kwaliteitsniveau gebracht. Bovendien is ruim 50 km bermbeton aangelegd en zijn de wegen waarlangs dit is gebeurd voorzien van nieuw asfalt. De omvang daarvan is ook ruim 100.000 m². Ook zijn op een aantal locaties, met een totale omvang van ruim 30.000 m², de verouderde verhardingen vervangen. De omvang daarvan is ruim 30.000 m².

Eind 2026 bereiken van het gewenste kwaliteitsniveau

Het doel is om uiterlijk eind 2026 een gemiddeld kwaliteitsniveau Basis te bereiken. Om dit te bereiken is het nodig dat minimaal 90% van de wegen minimaal kwaliteitsniveau Basis heeft. Om de 90% te halen is een stijging van 3% voor het asfalt en 5% voor de elementen nodig. Een gemiddeld kwaliteitsniveau Basis komt overeen met de landelijk geldende richtlijn van het CROW en geldt als ondergrens voor verantwoord wegbeheer. De CROW is het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek.

Tijdelijke onderhoudsmaatregelen

De verbetering van 8% voor de asfaltverhardingen komt mede door tijdelijke reparaties op wegen waar eigenlijk groot onderhoud of vervanging nodig is. Voor deze wegen blijft een grootschalige aanpak nodig om de kwaliteit voor een langere periode op peil te brengen. Op www.barneveld.nl/onderhoudwegen is te zien waar de gemeente het komende jaar werkzaamheden uitvoert.

Vasthouden aan het beheerplan

Om de gestelde doelen te bereiken, blijft de gemeente vasthouden aan de strategie uit het Beheerplan wegen 2023-2027. Er wordt geïnvesteerd in het vervangen van verouderde wegen en het uitvoeren van grootschalig onderhoud. Waar mogelijk gebeurt dit gecombineerd met andere aanpassingen. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de weginrichting, riolering of groeiplaatsen van bomen. Om te bepalen welke keuzes hierin worden gemaakt vindt een zorgvuldige integrale afweging plaats. Daarbij worden de verschillende belangen tegen elkaar afgewogen. De daaruit voortvloeiende keuzes worden op de daarvoor bedoelde momenten voorgelegd aan de gemeenteraad.