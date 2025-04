Streams Brink42 verwelkomt 10.000ste bezoeker

Geschreven door Jarno van de Bor

NIJKERK – Streams Brink42 heeft op 2 april een bijzondere mijlpaal bereikt. De ontmoetingsplek in het centrum van Nijkerk ontving op deze dag haar 10.000ste bezoeker. Dit moment werd gevierd met een verrassing voor de gast.

Marie-Jeanne Wijnbeek-Simons, manager van Streams Brink42, is blij met deze ontwikkeling. “We zijn ontzettend dankbaar voor al onze gasten die hier het leven met en bij ons vieren. Of het nu gaat om een kopje koffie met een vriendin of een uitbundig jubileumfeest, wij houden ervan om het leven in al zijn facetten te vieren.”

Ruimte voor ontmoeting en maatschappelijke thema’s

Streams Brink42 is onderdeel van Streams, een christelijke organisatie die zich richt op ontmoeting en verbinding. Volgens Wijnbeek-Simons is het doel om een gastvrije plek te bieden waar iedereen zich welkom voelt. “Wij willen een plek zijn waar liefde en aandacht merkbaar zijn en waar ook ruimte is voor waardevolle ontmoetingen rondom maatschappelijke thema’s, zoals hoogbegaafdheid en autisme.”

De 10.000ste gast kreeg een hartelijke ontvangst en een grote tegoedbon. Wijnbeek-Simons benadrukt dat het vieren van deze mijlpaal niet beperkt blijft tot één moment. “Dit moment vieren we niet alleen vandaag, maar met elke gast die ons bezoekt. Want ontmoeten en verbinden, dát is waar Streams Brink42 voor staat.”