Geschreven door Jarno van de Bor

31 mei 2024 18:01

Street art bij station Barneveld onthuld





BARNEVELD - Van een saaie muur tot een kleurrijk kunstwerk. De loshal van AgruniekRijnvallei (AR) bij station Barneveld centrum is afgelopen week omgetoverd tot een nieuw visitekaartje van het dorp. Op de wand prijkt nu een grote felgekleurde haan met sneakers. Vrijdagochtend werd het street art project officieel onthuld.

Alle betrokken partijen waren aanwezig op het terrein van AgruniekRijnvallei (AR). Stichting Connect, cultureel centrum Astrant, wethouder Mijntje Pluimers, AR- directeur Marc Ipema, de NS en natuurlijk de kunstenaars die de muren letterlijk en figuurlijk kleur gaven. In 2015 begon Connect (toen Be Active) met een tijdelijk project om graffitivandalisme tegen te gaan en streetart als kunstvorm te omarmen. Als eerste stap realiseerden zij een graffitimuur in Barneveld.



Wethouder Pluijmers en AR-directeur Marc Ipema spreken de aanwezigen toe. Foto: VRMG





Groot project



Als snel

groeide de wens om een groot street art project te starten in het centrum van Barneveld.

In 2021 werden de eerste gesprekken gevoerd om te kijken waar een kunstwerk gerealiseerd kon worden. Toen eenmaal de locatie bekend was, moesten ook alle betrokken partijen toestemming geven én het natuurlijk eens worden over de invulling van het project. Uiteindelijk viel de keuze op StudioZEPA voor de uitwerking.

Lokale artiesten

Naast het kunstwerk op de grote loshal is nog een kunstwerk zichtbaar vanaf het perron. Op een van de muren staat in grote letters Barneveld, vergezeld met twee kippen. Deze muur is door lokale graffiti-artiesten onder handen genomen.