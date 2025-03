Geschreven door Willem van den Brink

Succesvolle Veluwsepoortloop onder stralende zon





Afgelopen zaterdag vond de Veluwsepoortloop plaats in het buitengebied van Nijkerk, onder prachtige zonnige omstandigheden. Het hardloopevenement begon om 11.00 uur met de 10 km, gevolgd door de start van de 5 km vijf minuten later.

Bij de 5 km was Wilbert van Vliet uit Ede de snelste, met een winnende tijd van 16:05. Hij liet Luc Benschop (16:17) en Joey v.d. Beek (16:48), beiden uit Nijkerk, achter zich. Bij de vrouwen won Sharone Davelaar uit Voorthuizen de 5 km in 22:10.



De 10 km bij de mannen was een spannende race, waarbij Michel Besseling uit Amersfoort met een eindsprint de overwinning behaalde in 35:01. Hans Rakhorst (35:22) en Jaron Ruitebeek (35:26), beiden uit Nijkerk, volgden kort daarna. Bij de vrouwen was Irene van der Kaaij uit Nijkerk de snelste op de 10 km met een tijd van 41:32, gevolgd door Elise Blad uit Diemen (43:47) en Marjolijn de Mik uit Nijkerk (43:57).



De Veluwsepoortloop was wederom een groot succes en zorgde voor een sportieve en gezellige dag voor zowel deelnemers als toeschouwers.