Geschreven door Sarah van der Meer

17 maart 2025 11:34

Telstar sluit zaalseizoen af met ruime overwinning op Tiel





HOEVELAKEN - Afgelopen zaterdag speelde de selectie van Telstar de laatste zaalwedstrijd van het seizoen. De reis ging naar Tiel, waar de wedstrijden vroeg in de middag op het programma stonden. Het eerste team van Tiel wist al enige tijd wist dat het volgend seizoen een niveau lager zal uitkomen.

Telstar 1 had zich eerder al veilig gespeeld en komt volgend jaar opnieuw uit in de Eerste klasse. Ondanks deze verhoudingen was het geen gelopen race voor de Hoevelakers; Tiel ‘72 staat bekend om zijn energieke spel en liet ook deze week zien met veel optimisme te strijden.

Verdedigend sterk

Carmen de Groot opende al vroeg de score met de 0-1, maar Tiel wist direct de gelijkmaker te produceren. Dit bleek uiteindelijk de helft van hun totale doelpuntenproductie in de eerste helft. Waar de thuisploeg moeite had om de korf te vinden – mede door ballen die net uit de korf draaiden – stond Telstar verdedigend sterk en hield zich aan de gemaakte afspraken. Dit legde de basis voor een royale 2-10 voorsprong bij rust.

Na de pauze kwam Tiel scherp uit de kleedkamer en scoorde direct vier keer op rij, waardoor coach Maarten de Jong genoodzaakt was een time-out te nemen. Dit had het gewenste effect: Telstar herpakte zich en bouwde de voorsprong weer gestaag uit.

Debuut

Deze comfortabele marge gaf coach De Jong de mogelijkheid om Jarno van Essen zijn debuut te laten maken. De jonge speler greep zijn kans en bekroonde zijn eerste minuten in Telstar 1 met een doelpunt. Uiteindelijk werd de wedstrijd afgesloten met een overtuigende 13-20 overwinning voor de Hoevelakers.