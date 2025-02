Geschreven door Esmee van Voorn

17 februari 2025 15:37

Telstar/Schoonderbeek 1 komt tekort in Woudenberg





HOEVELAKEN - Afgelopen zaterdag reisde de selectie af naar Woudenberg voor de laatste wedstrijd voor de voorjaarsstop. In het voorprogramma speelde Telstar 2 een spannende wedstrijd, maar ondanks een sterke strijd wist het team in de slotminuten geen punt binnen te slepen.

Voor Telstar 1 was Woudenberg geen onbekende tegenstander. Dit zaalseizoen troffen de teams elkaar al eerder en ook op het veld stonden ze meermaals tegenover elkaar. Tot nu toe had Telstar telkens aan het langste eind getrokken. Beide ploegen bevinden zich in de middenmoot van de ranglijst en lijken vooral nog om de eer te spelen. Desondanks bleek opnieuw dat deze teams het altijd graag van elkaar willen winnen.

Felle start van Telstar, maar Woudenberg knokt zich terug

Telstar begon sterk en liep binnen enkele minuten uit naar een 1-4 voorsprong. Toch herpakte Woudenberg zich snel en liet het de Hoevelakers niet verder uitlopen. Door lange aanvallen te spelen en de juiste schutters in stelling te brengen, kwam de ploeg terug tot 4-4.

De eerste helft kenmerkte zich door veel balverlies aan beide kanten. Telstar had moeite met de hoge verdedigende druk van Woudenberg en verloor door slordige passing te vaak de bal. Hierdoor kreeg Woudenberg sneller de organisatie op orde en kon het zelf de leiding nemen. Vanaf 6-4 moest Telstar in de achtervolging.

In balans

De wedstrijd bleef in balans, met om en om scorende ploegen. Woudenberg speelde geen verrassend aanvalsspel, maar zocht vooral een trefzekere heer in het ene vak en de dames in het andere. Dit bleek heel effectief en Telstar had moeite om deze patronen te doorbreken. Desondanks zorgden de dames van Telstar met een hoog schotpercentage ervoor dat de Hoevelakers bij rust met een punt voorsprong de kleedkamer ingingen: 11-12.

In de openingsfase na rust bleven de doelpunten heen en weer vallen en slaagde geen van beide teams erin om een beslissende voorsprong te pakken. Telstar had een verdedigend tegenplan bedacht om de schutters van Woudenberg beter te controleren, waardoor de thuisploeg even zoekende was.

Tandje bij

Maar toen Woudenberg een oplossing vond, ging het snel. Vanaf 15-14 schakelde de ploeg een tandje bij en schoot met veel vertrouwen. Zelfs zonder rebound vonden ze regelmatig de korf. Gesteund door het thuispubliek liep Woudenberg in korte tijd uit naar 18-14 en kreeg Telstar het moeilijk. Met nog een kwartier te spelen was er nog voldoende tijd om de wedstrijd om te draaien, maar de Hoevelakers wisten het momentum niet te keren.

Op 20-16 miste Woudenberg opnieuw een strafworp, hun derde gemiste stip van de wedstrijd. Dit gaf Telstar nog een sprankje hoop om een slotoffensief in te zetten. Maar hoewel ze bleven vechten, kwam de ploeg niet dichterbij. Woudenberg behield de controle en gaf de voorsprong niet meer uit handen. In de laatste minuten vielen aan beide kanten nog enkele doelpunten, maar de wedstrijd was gespeeld. Telstar moest uiteindelijk een 26-21 nederlaag incasseren.

Vizier op de laatste thuiswedstrijd

Met 130 schotpogingen moet Telstar concluderen dat het rendement de komende weken omhoog moet. Ook verdedigend is er werk aan de winkel, met 15 tegendoelpunten in de tweede helft. Voor de kerst had Telstar een sterke reeks neergezet, en die vorm moet weer teruggevonden worden. Dit team heeft al meerdere keren laten zien dat het een sterke en complete ploeg is, maar moet dat de komende wedstrijden opnieuw bewijzen.

De komende twee weken staat de voorjaarsstop op het programma en pakken de spelers hun welverdiende rust. Op zaterdag 8 maart hervat Telstar het zaalseizoen met de laatste thuiswedstrijd tegen Victum 1.