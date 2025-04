Geschreven door Jarno van de Bor

22 april 2025 10:34

Telstar/Schoonderbeek 1 verliest nipt van Reeuwijk 1





HOEVELAKEN - Op zaterdag 19 april stond de eerste thuiswedstrijd van het veldseizoen op het programma voor Telstar/Schoonderbeek 1. Onder een stralend zonnetje en met veel publiek langs de lijn nam de ploeg het op tegen mede-koploper Reeuwijk 1. Beide teams begonnen met een ruime overwinning aan de competitie en azen op het kampioenschap, dus het beloofde een spannende strijd te worden.

Voor de wedstrijd was er nog een feestelijk moment: de drie huidige coaches van de selectie – Maarten de Jong, Henk van Ginkel en Hans Veldman – tekenden bij voor een extra jaar. Een mooi moment voor zowel de staf als de spelersgroep.

Sterke start, maar aanval stokt volledig

Telstar begon uitstekend aan de wedstrijd en pakte al snel een 5-2 voorsprong. Met hoge verdedigende druk en een redelijk aanvalsspel leek de thuisploeg de wedstrijd onder controle te hebben. Reeuwijk had zichtbaar moeite om onder deze druk uit te komen en besloot vanaf de eerste minuut achter te verdedigen om het tempo van Telstar te breken.

Maar na die goede start stokte het aanvallend volledig bij de Hoevelakers. De aanvallen verliepen stroef, het afrondingspercentage daalde en de scherpte verdween uit het spel. Reeuwijk profiteerde en kroop punt voor punt dichterbij. Net voor rust wisten de bezoekers zelfs de 6-7 op het scorebord te zetten. Telstar had moeite om tot goede kansen te komen, al stond het verdedigend wél goed. Reeuwijk beschikte over enkele zuivere schutters, maar moest het vooral hebben van hun afstandsschoten. Omdat de verwachting was dat de bezoekers moeite zouden blijven houden met scoren, was het voor Telstar des te belangrijker om aanvallend meer te brengen.

Spannende slotfase, maar Telstar beloont zichzelf niet

De tweede helft bood weinig ademruimte. Zodra de ene ploeg scoorde, volgde de ander vaak snel met een antwoord. Reeuwijk bleef telkens een puntje voor, terwijl Telstar bleef aanhaken. Ondanks het lage tempo en het rommelige spelbeeld bleef de spanning voelbaar. Bij 11-11 leek een gelijkspel in de maak, maar in de laatste minuut viel de beslissing aan de andere kant: Reeuwijk benutte een kans en trok met 11-12 aan het langste eind.

In een duel dat binnen bereik lag, kwam Telstar tekort door eigen toedoen. Met weinig schotpogingen én een laag afrondingspercentage schoot het team aanvallend tekort. In deze korte competitie, waarin elk punt telt, voelt deze nederlaag extra zuur.

Na afloop van de wedstrijd was er nog een bijzonder moment: Telstar presenteerde met trots de nieuwe hoofdsponsor RJJ Keukens én de samenwerking met de nieuwe kledingleverancier Rijnders Sport.

Volgende wedstrijd: alles of niets

Na een korte vakantie is het voor Telstar zaak om de oude vorm terug te vinden. Als de ploeg nog mee wil doen om het kampioenschap, moet het alle punten pakken en niets meer laten liggen. Zaterdag 10 mei reist het vlaggenschip af naar Badhoevedorp om het op te nemen tegen de hekkensluiter. Een wedstrijd die gewonnen móét worden om in het spoor van de koploper te blijven.