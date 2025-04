Geschreven door Esmee van Voorn

8 april 2025 11:16

Telstar/Schoonderbeek 1 vliegt uit de startblokken in Diemen





NIJKERK - Op een zonnige zaterdagmiddag begon voor Telstar/Schoonderbeek 1 de voorjaarscompetitie met een uitwedstrijd tegen DKV Victoria 1. Na een goede voorbereiding met onder andere een sportieve oefenwedstrijd tegen Unitas 3 en een aantal trainingen, was de ploeg van Maarten de Jong klaar voor de start van de tweede veldcompetitie. In deze compacte poule van vier ploegen telt elke wedstrijd zwaar mee in de strijd om de bovenste plek – en dus was winnen direct cruciaal.

De omstandigheden in Diemen waren allesbehalve ideaal: een flinke wind maakte het lastig om het juiste gevoel in de afronding te vinden. Dat bleek ook in de openingsminuten. Beide ploegen hadden moeite met het afmaken van de kansen, al lag het initiatief duidelijk bij de Hoevelakers die betere kansen wisten te creëren.

Verlossende openingstreffer

Na zes minuten viel eindelijk de verlossende openingstreffer voor de bezoekers. Wat volgde was een fase waarin Telstar over de tegenstander heen walste. De thuisploeg gaf veel druk aan de buitenkant, waardoor Telstar veel ruimte kreeg op de doorbraak – en die werd goed benut. Binnen korte tijd stond er een comfortabele 0-5 voorsprong op het bord en was een time-out voor DKV Victoria onvermijdelijk.

Telstar bleef doorgaan met goed uitgespeelde aanvallen en liep uit naar 0-7. Pas na 25 minuten kon de thuisploeg hun eerste doelpunt van de wedstrijd noteren. Met een ruststand van 1-8 kon Telstar met vertrouwen de kleedkamer opzoeken.

Controle in de tweede helft

In de tweede helft bleef het spelbeeld grotendeels hetzelfde. DKV Victoria bleef veelal van grote afstand schieten, maar werd daarbij nauwelijks gevaarlijk. Omdat het afrondingspercentage laag lag, stonden de Hoevelakers deze pogingen vanaf afstand rustig toe. Aan de andere kant zocht Telstar niet naar véél kansen, maar juist naar de goede. Dat werkte: met een hoog afrondingspercentage bleef de ploeg constant aan de goede kant van de score. De voorsprong kwam nooit in gevaar en Telstar bleef de hele wedstrijd de bovenliggende partij.

Met een 6-16 overwinning op zak begon Telstar overtuigend aan het tweede veldseizoen. De verdediging stond sterk, de aanval draaide met veel controle en het rendement was dik in orde. De volgende stap voor de komende weken is om het aanvalstempo omhoog te brengen, zodat er meer kansen gecreëerd en benut kunnen worden – ook leuk voor het publiek, uiteraard.

Vriendschappelijke wedstrijd

Komende zaterdag is de selectie vrij vanwege de Korfbal Leaguefinale. Op donderdag wordt er nog een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen Rohda in Amsterdam, waarna de selectie op 19 april weer in actie komt tegen Reeuwijk 1 – een ploeg die ook haar eerste wedstrijd ruim wist te winnen.