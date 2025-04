Geschreven door Jarno van de Bor

22 april 2025 11:07

Telstar/Schoonderbeek langer door met selectiestaf





HOEVELAKEN – Voorafgaand aan de wedstrijd van korfbalvereniging Telstar op zaterdag 19 april hebben de drie huidige coaches van de Telstarselectie hun contract met één jaar verlengd. In het bijzijn van voorzitter Rob Harmsen, de selectie en andere belangstellenden werd de verlenging officieel gemaakt.

Het gaat om Maarten de Jong (hoofdtrainer van Telstar 1), Hans Veldman (trainer van Telstar 2) en Henk van Ginkel (assistent-trainer van de selectie). Zij blijven tot en met het seizoen 2025-2026 verbonden aan de club. De verlenging vond plaats op het sportcomplex van Telstar in Hoevelaken.

Voortzetting samenwerking

Volgens voorzitter Rob Harmsen is er vertrouwen in de huidige technische staf: “De samenwerking verloopt goed en er is sprake van duidelijke ontwikkeling binnen de selectie.” De trainers werken al geruime tijd samen met de spelersgroep. De verlenging wordt door de vereniging gezien als een logisch vervolg op de eerdere samenwerking.

De drie trainers zijn afkomstig uit Hoevelaken en zijn al langer betrokken bij de club. Met de contractverlenging wil Telstar zorgen voor continuïteit in de begeleiding van de jonge spelersgroep.