Geschreven door Esmee van Voorn

10 maart 2025 11:53

Telstar/Schoonderbeek verliest laatste thuiswedstrijd van Victum



Foto: Dennis van Keulen



HOEVELAKEN - Na twee weken rust stond voor Telstar 1 afgelopen zaterdag de laatste thuiswedstrijd van het zaalseizoen op het programma. De ploeg uit Hoevelaken nam het op tegen Victum 1, een tegenstander die eerder dit seizoen met slechts één doelpunt verschil werd verslagen. De hele week was er in de voorbereiding aandacht besteed aan de speerpunten van Victum, want ondanks dat beide ploegen geen directe belangen meer hadden in de ranglijst, zou het een felbevochten wedstrijd worden.

Telstar opende de wedstrijd met een benutte strafworp uit een vrije bal, maar Victum antwoordde direct en trok de stand weer gelijk. De beginfase kenmerkte zich door veel standaardsituaties, met meerdere strafworpen en vrije ballen aan beide kanten. Telstar verdedigde slordig, waardoor Victum eenvoudig naar de stip mocht en deze kansen feilloos afrondde. Moeite om lange aanvallen te spelen

Halverwege de eerste helft kreeg Telstar moeite om lange aanvallen te spelen, mede doordat Victum verdedigend veel rebounds pakte. Door het inzakken op schoten kon Telstar moeilijk in de herhaling komen en kwamen ze niet lekker in hun spel. Aanvallend begon de ploeg sterk, maar naarmate de eerste helft vorderde zakte het spel wat in. Verdedigend stond Telstar over het algemeen goed, maar de tegengoals kwamen vooral voort uit individuele fouten en een gebrek aan concentratie. Desondanks bleef de wedstrijd in evenwicht tot 7-7, maar richting de rust maakte Victum een sterkere run. De bezoekers sloegen een gat en Telstar keek bij rust tegen een 8-10 achterstand aan. In de tweede helft moest er meer beleving in, slimmer gekozen worden in welke kansen ze moesten nemen en er moest een antwoord komen op het reboundtekort. Victum geeft de voorsprong niet weg

Na rust schoot Victum direct raak, maar Telstar antwoordde meteen met een afstandsschot. In de eerste minuten vielen de doelpunten snel en leek het weer een open en aantrekkelijke wedstrijd te worden. Bij 12-13 maakte Telstar de aansluitingstreffer en Victum voelde zich genoodzaakt een time-out te nemen. Met nog 15 minuten zuivere speeltijd kon deze wedstrijd nog alle kanten op vallen. Na de time-out nam Victum opnieuw het initiatief en sloeg het een gat naar 12-16. Coach Maarten de Jong nam met nog acht minuten te spelen ook een time-out, om zijn ploeg klaar te maken voor de laatste fase. Direct daarna miste Victum een strafworp, wat Telstar de kans gaf om nog één keer alles op alles te zetten. Publiekswissel

Op dat moment werd het publiek getrakteerd op een mooi moment: selectiespeelster Sarah van der Meer kreeg een publiekswissel, waarmee de ploeg haar veel succes wenste met haar zwangerschap en haar welverdiende korfbalpensioen. Helaas kon Telstar in de laatste minuten geen vuist meer maken. Victum speelde de wedstrijd volwassen uit en bouwde de voorsprong uiteindelijk alleen maar verder uit. De eindstand: 15-21. Laatste zaalwedstrijd

Met deze nederlaag zakt Telstar naar de vijfde plek, terwijl Victum hen passeert op de ranglijst. De ruime uitslag voelde wat geflatteerd, maar Victum was over de hele wedstrijd gezien de terechte winnaar. Komende zaterdag speelt Telstar de laatste wedstrijd van het zaalseizoen tegen Tiel ’72, dat op de zevende plek staat. De vorige ontmoeting werd ruim gewonnen en Telstar zal er alles aan moeten doen om het zaalseizoen met een goed gevoel af te sluiten en met vertrouwen de veldcompetitie in te gaan.