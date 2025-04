Geschreven door Jarno van de Bor

7 april 2025 12:12

Therese Klompenhouwer verliest na elf jaar Europese titel





NIJKERK | AARHUS – De Deense biljartster Charlotte Sörensen heeft in eigen land de Europese titel driebanden voor vrouwen gewonnen. Ze versloeg in de finale de Nijkerkse Therese Klompenhouwer met 30-19. Voor Klompenhouwer is het een pijnlijk moment: na elf jaar achter elkaar Europees kampioen te zijn geweest, verliest ze nu al haar titels in één jaar tijd.

Eerder dit jaar moest ze ook de Nederlandse en wereldtitel afstaan aan dezelfde tegenstander. "Ik ben ze nu allemaal kwijt. De Nederlandse, de Europese en de wereldtitel, alles in één jaar tijd, dat had ik nooit verwacht", zei de Nijkerkse na afloop.

Beslissende voorsprong

Sörensen begon de finale met een kleine voorsprong en hield die het hele duel vast. Klompenhouwer kwam even terug, maar de Deense bleef serie na serie maken. “De mentale kracht heeft me geholpen om in deze finale te excelleren”, zei Sörensen. “Het is altijd een sterk wapen van me.”

De uitslag was duidelijk: 30-19. De partij werd gespeeld met een moyenne van 1.034 voor Sörensen. Klompenhouwer bleef steken op 0.678. In eerdere rondes speelde de Deense sterk, onder meer met 1.578 moyenne in de halve finale. De Nederlandse versloeg in haar halve finale de Turkse Karakasli met 30-18 in 22 beurten.

Historische verandering

Klompenhouwer domineerde jarenlang het internationale driebandentoernooi bij de vrouwen. In totaal won ze elf keer het EK. Nu is de balans in de sport duidelijk veranderd. "Ik kwam gewoon niet goed in de finale", zei Klompenhouwer. "Charlotte verdedigde goed en ik had gewoon geen loop. Voor mij lag alles scheef en moeilijk en zij bleef maar kleine serietjes maken.”

Voor Sörensen, die pas zes jaar geleden begon met driebanden, is het een bijzonder jaar. Na haar verrassende wereldtitel won ze nu ook het EK, in haar eigen land. "Toen ik de wereldtitel haalde, heel verrassend, was ik bijna alleen. Hier geniet ik veel intenser, mijn moeder ziet mij voor het eerst een medaille winnen", vertelde ze.

Vier Nederlanders bij beste acht

Ondanks de nederlaag van Klompenhouwer liet TeamNL zich zien op het Europees kampioenschap. Vier Nederlandse speelsters eindigden bij de beste acht. De Nederlandse inbreng was sterk, maar het toernooi draaide uiteindelijk uit op een strijd tussen twee speelsters: Sörensen en Klompenhouwer.

Charlotte Sörensen is nu zowel Europees als wereldkampioen. Hoe lang ze deze titels kan vasthouden, zal blijken op het volgende wereld- en Europees kampioenschap. Klompenhouwer: “Ik ga zorgen dat ik fysiek weer sterker word om weer wat titels terug te pakken.”