Geschreven door Jarno van de Bor

17 april 2025 13:02

Tien jongeren behalen oppascertificaat





NIJKERK - Tien jongeren uit Nijkerk hebben onlangs een cursus oppassen gevolgd bij het jeugd- en jongerenwerk van de gemeente. De cursus vond plaats in jongerencentrum Chill-Out en was bedoeld voor jongeren die willen oppassen op kleine kinderen. De deelnemers waren tussen de elf en achttien jaar oud.

Jongerenwerker Nienke Beskers begeleidde de cursus. In vier bijeenkomsten leerden de jongeren wat er allemaal bij oppassen komt kijken. Er werd onder meer aandacht besteed aan veiligheid, het troosten van kinderen, eerste hulp en het op een positieve manier omgaan met jonge kinderen.

Meer kennis en vaardigheden voor jonge oppassers

Volgens jongerenwerker Beskers rollen jongeren vaak zomaar in het oppassen, zonder dat ze precies weten wat ze doen. “Er komt best veel bij kijken. Daarom leren we ze in de cursus de nodige kennis en vaardigheden om in de praktijk een goede basisoppas te zijn."

De cursus werd afgesloten met een toets. Na het behalen daarvan ontvingen alle deelnemers een officieel oppascertificaat. Daarmee kunnen zij aan de slag als oppas en staat het bovendien als extra ervaring op hun cv.