Geschreven door Jarno van de Bor

23 april 2025 12:08

Tijdens cultureel evenement 'Spot on' staat cultuur in de schijnwerpers





NIJKERK – Op zaterdag 7 juni vindt in Nijkerk het evenement ‘Spot on – Nijkerk Cultuur & Creatief’ plaats. Tijdens deze middag staat het culturele leven van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen centraal. Bezoekers kunnen op meerdere plekken in de stad kennismaken met kunst, cultuur en creatieve activiteiten.

Het evenement is verdeeld over drie locaties met ieder een eigen thema: Zien, Doen en Beleven. Op het Plein in Nijkerk is ruimte voor beeldende kunst en fotografie. In het Kunstlokaal kunnen bezoekers deelnemen aan creatieve workshops. Theater Streams Breede Beek biedt de hele middag optredens van lokale artiesten en culturele organisaties.

Lokale makers en kunstenaars in beeld

Spot on is bedoeld voor een breed publiek, van jong tot oud. Naast het bekijken van kunst is er ook ruimte om zelf aan de slag te gaan. In het Kunstlokaal worden workshops gegeven, zoals tekenen, schilderen en dans. Deze worden verzorgd door aanbieders uit de gemeente.

Volgens de organisatie is het evenement een manier om lokale cultuur onder de aandacht te brengen. Creatieve makers en culturele instellingen uit Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen worden opgeroepen om zich aan te melden. “Of je nu wilt exposeren, een workshop wilt aanbieden of een optreden wilt verzorgen, dit is jouw kans om jouw passie en talent te delen met een breed publiek,” staat in de oproep.

Stadsgidsen en familieprogramma

Vanaf het Plein starten ook stadswandelingen met een gids. Deelnemers maken kennis met bijzondere plekken en verhalen in Nijkerk. Voor kinderen is er een apart programma met activiteiten die zijn afgestemd op verschillende leeftijden.

Spot on is een initiatief van culturele partners uit de gemeente. Het evenement vindt plaats op zaterdagmiddag 7 juni en is voor iedereen toegankelijk. Mensen die willen meedoen als deelnemer of vrijwilliger kunnen zich melden bij de organisatie. Meer informatie over het programma wordt later bekendgemaakt.