Geschreven door Jarno van de Bor

6 maart 2025 15:17

Toneelgroep Het Gebeuren speelt 'wereldpremière' in Hoevelaken



Foto: VRMG



HOEVELAKEN – Toneelgroep Het Gebeuren brengt op 21 en 22 maart het nieuwe toneelstuk 'Natuurlijk Steekt Het' in première. Het stuk is speciaal voor de groep geschreven en wordt opgevoerd in dorpshuis De Stuw in Hoevelaken.

De voorstelling zou oorspronkelijk in het voorjaar van 2024 te zien zijn, maar werd toen uitgesteld. Dit jaar gaat het stuk alsnog in première. De voorstelling speelt zich af op een natuurcamping, een setting die in De Stuw tot leven wordt gebracht. Het Gebeuren

Toneelgroep Het Gebeuren speelt al twintig jaar toneelstukken die speciaal voor hen zijn geschreven. 'Natuurlijk Steekt Het' is de zevende première in hun geschiedenis. Kaarten en tijden

Het toneelstuk is een komisch drama waarin personages en situaties, volgens de toneelgroep, “hilarisch en pijnlijk herkenbaar” zijn. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 21 maart om 20.00 uur en op zaterdag 22 maart om 14.00 uur en 20.00 uur. Kaarten zijn te koop bij Primera Hoevelaken of te bestellen via de website van Het Gebeuren.