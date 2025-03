Geschreven door Noah Quist

31 maart 2025 15:40

Tot dinsdag 16.00 uur nog ruimte om textiel in te leveren voor Textielrace





ELSPEET – Nog tot dinsdag 1 april 16.00 uur kunnen mensen hun textiel inleveren bij basisscholen in de regio voor de Textielrace. Op dit moment neemt de Eben Haëzerschool uit Elspeet de leiding, maar de PCB Irene uit Ermelo volgt nauw. Daarom roept de school nog een keertje extra op om kleding in te leveren bij de basisschool. Ook kan je kleding aanmelden en dan wordt het opgehaald.

De Textiel Race is een educatief project waarbij basisschoolleerlingen op een sportieve manier leren over hergebruik en recycling van textiel. Door oude kleding, kapotte lakens of versleten gordijnen in te zamelen, strijden kinderen om punten én maken ze direct impact op het milieu. De klok tikt: op 4 april om 10.00 eindigt de race. Tot dinsdag 2 april 16.00 is elke zak textiel welkom. Samen kunnen we het verschil maken. Dus ruim die kast op, spoor uw buren aan en steun onze textielhelden in hun missie voor een schoner milieu!

De Iben Haëzerschool heeft op dit moment met 4164 items verzameld. Dit is genoeg voor 3549 kilo en daarmee 35490 punten. Omdat er dertig kinderen meedoen wordt het aantal punten door dertig gedeeld en blijven er 10085 punten over. De school die het meeste textiel verzamelt, wint een volledig verzorgde schoolreis naar NEMO Science Museum in Amsterdam.