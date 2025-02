Geschreven door Jarno van de Bor

Van cadeaubon tot geldbedrag: dit is wat jouw gemeente uitkeert aan mantelzorgers





VELUWE RANDMEER - Mantelzorgers in Nederland krijgen een wisselende waardering van hun gemeente. Sommige gemeenten bieden een geldbedrag of cadeaubonnen, terwijl anderen zich beperken tot een attentie of activiteit. In de regio Veluwe Randmeren Midden-Gelderland (VRMG) lopen de bedragen uiteen van vijftig euro tot tweehonderd euro.

Gemeenten zijn verplicht om in een verordening vast te leggen hoe zij mantelzorgers waarderen, maar ze mogen zelf bepalen hoe ze dit invullen. Dit zorgt ervoor dat de bedragen en vormen van waardering sterk verschillen. In sommige gemeenten kunnen mantelzorgers een geldbedrag krijgen, terwijl in andere gemeenten alleen een bloemetje of activiteit wordt aangeboden.

Gulle gemeenten

De gemeenten Alkmaar, Baarn, Drimmelen, Goeree-Overflakkee, Nijmegen en Zoetermeer behoren tot de meest gulle gemeenten. Daar krijgen mantelzorgers tweehonderd euro. In Groningen en Friesland is de steun vaak beperkter en bestaan de complimenten meestal uit cadeaubonnen of activiteiten.

Ook in de VRMG-regio lopen de waarderingen uiteen. In Barneveld ontvangen mantelzorgers een waardebon van tweehonderd euro. Als er binnen een gezin drie of meer mensen voor dezelfde persoon zorgen, kan dit bedrag oplopen tot vijfhonderd euro. Putten biedt mantelzorgers de keuze tussen een geldbedrag van honderd euro of een spaarkaart van hetzelfde bedrag voor WCP (Winkelcentrum Putten). Harderwijk en Nunspeet geven een bedrag van honderd euro, waarbij mantelzorgers in Nunspeet een cadeaupas krijgen die bij lokale ondernemers te besteden is.

Lagere vergoeding

Nijkerk en Oldebroek hanteren een lagere vergoeding. In Nijkerk krijgen mantelzorgers een VVV-bon ter waarde van vijftig euro, terwijl in Oldebroek een geldbedrag van vijftig euro wordt uitgekeerd. In Elburg wordt de waardering gegeven in de vorm van mantelzorgbonnen.

Het is niet bekend of Ermelo een mantelzorgcompliment verstrekt. Er is geen informatie te vinden op de gemeentelijke website en herhaaldelijke navraag leverde geen antwoord op. Mantelzorgers in Ermelo die willen weten of ze in aanmerking komen voor een waardering, kunnen het beste contact opnemen met de gemeente.