Geschreven door Dirk Fens | Omroep Gelderland

10 maart 2025 16:53

Vandaag is het mooi weer, maar dat is snel voorbij





VELUWE RANDMEER - Afgelopen weekend kon iedereen in Gelderland genieten van het mooie lenteweer. Veel zon en een aangename temperatuur zorgden voor drukke wandelpaden en volle terrassen. Maandag is het ook nog fijn weer met vrijwel geen bewolking en zo’n 16 graden, maar daarna wordt het een stuk minder.

Dat ziet ook weerman Floris Lafeber van Weerplaza: "Maandag is de laatste prachtige dag. Daarna gaat het veranderen. De wind komt vanuit de noordhoek, wat zorgt voor een aanvoer van koude lucht. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 9 graden overdag. Gevoelsmatig scheelt dat echt een jas."

Koude nachten

De afgelopen dagen was het 's nachts al koud en dat gaat niet veranderen. "In de nacht blijft het koud, zo rond het vriespunt. Woensdag en donderdag kan er af en toe een bui vallen, die gepaard kan gaan met hagel. Maar het blijft voor de rest blijft het de komende dagen overwegend droog", zegt Lafeber.

En wanneer komt het lekker lenteweer dan weer terug? Dat is nog lastig te zeggen, aldus Lafeber. "Begin volgende week zou het kunnen dat er weer een temperatuurstijging aankomt, maar dat is nog hoogst onzeker. Wij zien daar nog heel veel schommelingen in de voorspellingen."