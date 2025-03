Geschreven door Kees van den Heuvel

17 maart 2025 11:59

Veensche Boys baalt van gelijkspel tegen DOS Kampen



Foto: Kees van den Heuvel



NIJKERKERVEEN - Veensche Boys heeft zaterdag 15 maart een punt meegenomen uit Kampen na 1-1 gelijk te hebben gespeeld tegen het plaatselijke DOS Kampen. De teleurstelling was groot bij de Blauwe Helden, want er had veel meer ingezeten voor de ploeg van Jeroen Peters.

De Boys gingen furieus van start met tal van kansen voor de blauwhemden. Zo hoefde Jurre van den Brom de bal alleen maar in een lege goal te punteren, maar de bal kwam verkeerd op zijn voetbalsloffen terecht en dwarrelde diagonaal langs de goal heen. Ook aanvoerder Nico van den Brom had met een wippertje de doelman van DOS Kampen kunnen verschalken maar de goalie wist de bal goed te pareren. Haperende motor

Na twintig minuten viel de goal aan de andere kant. DOS-speler Twan Knul schoot raak vanaf rechts. En opeens haperde de motor van Veensche Boys op onverklaarbare wijze. De ploeg uit Kampen won in zelfvertrouwen en had ook zomaar kunnen uitlopen. De regie was helemaal weg voor de ploeg van Peters en Veensche Boys zwijnt dat het niet met een hogere marge achter kwam te staan. Dat was reden voor trainer Jeroen Peters om in te grijpen en de organisatie op onderdelen aan te passen.

Foto: Kees van den Heuvel

Dat pakte goed uit en na rust was het eigenlijk alleen maar de ploeg uit Nijkerkerveen dat domineerde. Alleen de goals bleven uit. Er werd Veensche Boys zelfs geen penalty gegund na een zichtbare overtreding op Tom van Donselaar in het strafschopgebied van DOS Kampen. Van Donselaar had zeven minuten voor tijd evenwel alsnog reden om te juichen. Hij scoorde uit een halve pirouette. In de spannende slotfase met liefst zeven minuten blessuretijd lukte het Veensche Boys niet meer om alsnog aan het langste end te trekken.