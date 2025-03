Geschreven door Kees van den Heuvel

31 maart 2025 10:58

Veensche Boys binnen twee minuten tijd over de knie





NIJKERKERVEEN - Hoofdtrainer Jeroen Peters kon na afloop van het duel Veensche Boys - WV-HEDW zijn tong er wel spreekwoordelijk afbijten. Zo gefrustreerd en teleurgesteld was hij na de 1-2 nederlaag tegen de ploeg uit Amsterdam. Binnen twee minuten tijd was het vonnis voltrokken in de tweede helft. Met dit resultaat moet Veensche Boys zich daadwerkelijk zorgen gaan maken dat zij niet afglijdt naar de kelder van de competitie.

Het plan van Peters was in opzet best geniaal. Omdat WV-HEDW misschien wel de best aanvallende ploeg is uit de Eerste Klasse F, werd door de ploeg uit Nijkerkerveen voor het eerst gespeeld in een 5-3-2 opstelling. En hoewel de uitvoering tenenkrommend slecht was en geen mooi schouwspel opleverde voor de gemiddelde voetbalfan, lukte het plannetje wel. De Amsterdamse ploeg wist zich in de eerste 45 minuten geen raad met de nieuwe spelopvatting van Veensche Boys.

WV-HEDW komt terug

Ondanks het betere voetbal van WV-HEDW lukte het hen niet de robuuste verdedigingslinie te doorbreken. Sterker, de voorwaartsen van Veensche Boys wisten regelmatig te counteren naar de goal van WV-HEDW en uiteindelijk viel ook de goal. Spits Corné Parol rondde een rush naar de goal van de Amsterdamse ploeg prima af.

Tijd voor WV-HEDW om na rust tactvol te wisselen. Dat wierp in het begin van de tweede helft nog geen vruchten af, want Veensche Boys had volop kansen om te scoren, maar die werden niet verzilverd. Aangekomen in minuut 71 werd het nekschot binnen een mum van tijd door de Amsterdamse ploeg gelost. Invaller Rida Najib schoot de 1-1 binnen en voordat Veensche Boys die klap had verwerkt, zat ook doelpunt 2 er meteen in via Damien de Vegt. Er werd nog een buitenspelgoal afgekeurd. Ondanks aandringen en terug naar de reguliere 4-4-3 opstelling wist Veensche Boys geen vuist meer te maken.